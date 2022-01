Donazioni Covid, quei milioni finiti su un binario morto

Che fine ha fatto quel fiume di generosità (e quindi di soldi), alimentato dalle donazioni di centinaia di migliaia di persone, che tra il 2020 e il 2021 si è riversato su enti locali, regioni, comuni, ospedali pubblici...? E ancora: quelle donazioni liberali (che in tutto si stima abbiano superato il miliardo di euro, ma un tracciamento scientifico è di fatto impossibile) hanno posto le basi per strutture e servizi destinati a durare nel tempo? Oppure sono stati usati per le spese correnti? Ma, soprattutto, il settore pubblico era preparato alla mole di risorse che si è ritrovato per le mani? È stato in grado di gestirla? E se sì, come lo ha fatto? E, infine, per un donatore è possibile ricostruire il percorso di ogni euro dato? Sono alcune delle questioni che, a due anni dallo scoppio dell’epidemia, è venuto il momento di porsi. Soprattutto in considerazione del fatto che gran parte di questo fiume di risorse raramente ha lambito il Terzo settore, sfuggendo così alle consolidate norme di rendicontazione e analisi di valutazione che esso porta impresse nel proprio Dna. Un sistema codificato che, invece, il pubblico non ha. Non per cattiva volontà, ma per la mancanza di indicazioni univoche, prassi e regole condivise.

Il paradosso delle donazioni finalizzate



Analizzando l’andamento delle donazioni (sia in denaro che in attrezzature), per esempio, uno dei principali problemi emersi è stata l’assenza di un “centro decisionale” in grado di canalizzare i flussi lì dove ce n’era bisogno, evitando che le risorse si indirizzassero verso alcuni settori, lasciandone scoperti altri. Spesso il fiume della generosità è defluito senza argini né dighe. Così si spiega, ad esempio, il “paradosso delle donazioni finalizzate” inutilizzate. Si tratta di quelle donazioni gravate da un vincolo specifico che a volte non si sono potute utilizzare perché le norme non lo permettono. Il caso eclatante è stato l’Ospedale alla Fiera di Milano, il quale ha raccolto fondi ben oltre le necessità, costringendo Regione Lombardia o a restituire le donazioni al mittente, o a complicate architetture legali per renderli disponibili. Altro scoglio sulla strada della trasparenza, il fatto che a oggi un vero e proprio obbligo di rendicontazione per le pubbliche amministrazioni non c’è. O meglio, è previsto, ma scatterà solamente alla fine dello Stato di emergenza. Secondo il decreto “Cura Italia” (n.18 del 17 marzo 2020) tutte le Pa beneficiarie di donazioni liberali dovranno presentare trimestralmente un’apposita rendicontazione separata dei fondi confluiti sui propri conti Covid, e pubblicarle nella “Sezione trasparenza” dei rispettivi siti.