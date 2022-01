Verso il servizio civile universale. I passi da compiere

Dalla sua nascita, attraverso il Servizio civile, molti giovani hanno scoperto la bellezza del volontariato, del donarsi agli altri, hanno conosciuto il variegato mondo del terzo settore, fatto di associazioni, cooperative sociali, fondazioni che operano quotidianamente in aiuto a sostegno dei più fragili e bisognosi. Il servizio civile è, infatti, palestra di solidarietà, fa incontrare i giovani con realtà spesso ignorate e li aiuta a sperimentare, all'interno di progetti predisposti con queste finalità, la costruzione di una società più inclusiva e aperta. La riforma del terzo settore, col decreto attuativo 40/2017 ha posto le basi per definire il futuro di questo istituto e fare in modo che sia uno dei pilastri per la crescita dei futuri cittadini, renderli consapevoli e capaci di adottare di affrontare le sfide sociali per migliorare il benessere delle nostre città e paesi.

Cosa manca perché il Servizio civile universale possa veramente essere tutto questo e forse anche di più?

Il prossimo 14 gennaio introdotti da Riccardo Bonacina, fondatore della rivista Vita, approfondiscono i requisiti giuridici di questo percorso Antonio Fici, direttore scientifico di Terzjus, Francesca Polacchini dell'Università di Bologna, Barbara Boschetti dell'Università Cattolica di Milano, Mario Renna dell'Università di Siena.

A seguire ne discutono Licio Palazzini presidente della Conferenza Nazionale Enti Servizio Civile, Enrico Borrelli presidente del Forum Nazionale Servizio Civile, Giovanni Rende rappresentante degli operatori del volontari del Servizio civile universale, Ivan Nissoli presidente della conferenza degli enti di Servizio civile della Lombardia, Felice Scalvini presidente onorario di Assifero. Concluderà i lavori Luigi Bobba presidente di Terzjus.

Sarà possibile seguire l'evento in diretta streaming dalla pagina Facebook di Vita