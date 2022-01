“Lettori alla Pari”, il progetto dove la lettura è un viaggio inclusivo

35 anni di attività sono un risultato non facile da raggiungere se si pensa che tutto è nato in questa fetta di Puglia lontana dai grandi circuiti editoriali e con una crisi del libro che negli ultimi anni si è fatta sentire in modo importante. Eppure, durante questo lungo percorso la meridiana non ha mai smarrito la sua direttrice: «Pubblicare libri di catalogo, che mettono in circolo competenze e contaminazioni con un’attenzione particolare ai temi sociali, delle culture formative e della spiritualità». Per questo, “Lettori alla Pari” è andato a potenziare l’offerta del catalogo e ad utilizzare nuovi linguaggi. «La collana “Parimenti” – racconta Zaccagnino – prevede la realizzazione di una collana di testi cartacei in simboli, strumento codificato della Comunicazione Aumentativa, che permetta a soggetti svantaggiati sul piano dell’apprendimento per disabilità cognitive o linguistiche di leggere. Stiamo pubblicando testi classici e stiamo verificando che i simboli facilitano molto la lettura e sono utili anche per i cittadini stranieri che devono imparare la lingua italiana». Tra i libri pubblicati: “Il Diario di Anna Frank”, “Dracula” di Bram Stoker, “A Said piaceva il mare” di Roberto Parmeggiani” ed altri.

«Noa, una bambina di 11 anni, lo scorso mese di dicembre ha letto “Canto di Natale”, il classico di Charles Dickens che abbiamo tradotto in simboli. La piccola si è emozionata molto a leggerlo con la mamma, trasformando i suoni gutturali in emozioni condivise. Il progetto ci ha permesso di avviare anche la realizzazione di “Audiolibri” per garantire un’alta accessibilità del contenuto letterario a persone con disabilità visiva e a persone con DSA, oltre ad essere uno degli strumenti digitali di lettura in crescente utilizzo e diffusione in Italia. Il percorso – spiega – punta a trasformare alcuni testi del nostro catalogo in audiolibri, come “Il mio Afghanistan” di Gholam Najafi che presenteremo ufficialmente il prossimo 19 marzo in occasione dell’evento di chiusura del progetto».