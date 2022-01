"Continuare le vaccinazioni in Africa per evitare le mutazioni del Covid-19"

Omicron ci impone la sospensione sui brevetti sui medicinali anti Covid La nuova variante fa saltare la 12a Conferenza ministeriale dell'Organizzazione mondiale del commercio. Si tratta della più grande riunione in quattro anni che sarebbe dovuta iniziare a Ginevra martedì 30 novembre e si sarebbe dovuta esprimere in merito ai Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (Trips), per la sospensione temporanea dei brevetti ai Paesi che possono produrre vaccini anti-Covid 19 in tutto il mondo e in particolare nei Paesi in sviluppo