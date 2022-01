Le bombe del racket scuotono il foggiano

«Quattro bombe dall’inizio dell’anno, in dieci giorni, rappresentano una vile dichiarazione di guerra contro tutta la città di San Severo, contro un tessuto imprenditoriale, commerciale ed artigianale già alle corde, contro il futuro di una intera comunità che merita il dovuto rispetto e non può soggiacere al sopruso di pochi vili dediti al crimine. Lancio un appello al ministro dell’Interno Luciana Lamorgese di essere qui, su questo territorio di Capitanata, nei prossimi giorni, non solo per dare vicinanza e solidarietà alla nostra popolazione, che in questo momento si sente lasciata sola, ma anche per annunciare delle misure concrete, da attuare nelle prossime settimane per sventare quella che è una vera e propria strategia complessiva messa in atto dalla associazione mafiosa per tenere sotto scacco la città e l’intero nostro territorio». Il grido lanciato dal sindaco di San Severo Francesco Miglio è un grido di rabbia, dolore e disperazione che riguarda tutta la provincia di Foggia, tutti i 61 comuni sparsi in un territorio tanto esteso quanto schiacciato dalla presenza della criminalità organizzata. Perché il 2022 è iniziato nel solco degli anni passati, con le città scosse di notte dagli ordigni fatti esplodere contro gli esercizi commerciali per dare un chiaro segnale di avvertimento a chi si rifiuta di pagare il pizzo o immagina di non piegarsi. Ben sei nel giro di dieci giorni, tra il capoluogo Dauno e la città di San Severo. Un allarme che non può passare inosservato, che si va ad aggiungere alle 173 denunce per estorsioni del 2020.

Non è un caso, se l’ex procuratore nazionale della Direzione Nazionale Antimafia, Franco Roberti, utilizzò il termine di “Quarta Mafia” per definire la seconda provincia per estensione d’Italia. Perché dopo cosa nostra in Sicilia, la ‘ndrangheta calabrese, e la camorra in Campania, in Italia si fa sempre più spazio la cosiddetta “Quarta Mafia” che racchiude nel foggiano organizzazioni criminali spesso in affari, ma con strutture e capi ben distinti. E tra i reati che imperversano di più, rientrano le estorsioni a danno di commercianti, imprenditori, costruttori. Per questo, dopo aver effettuato l’ennesimo sopralluogo ai locali che hanno subito gli attentati, il sindaco Miglio si è rivolto direttamente al ministro Lamorgese, che non ha fatto attendere la sua risposta: «La magistratura e le Forze di polizia stanno assicurando il massimo impegno contro le organizzazioni criminali che operano a Foggia e in provincia», annunciando che il lunedì 17 gennaio presiederà, in Prefettura, il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica a cui parteciperanno anche il capo della Polizia – direttore generale della Pubblica Sicurezza, i comandanti generali dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, i vertici della locale Procura della Repubblica e della Direzione distrettuale antimafia di Bari.