Misercordie, la solidarietà ai cancelli della fabbrica

Veste di lotta: i volontari della Misericordia dalla parte degli operai del marron glacé. La veste è l’abito tradizionale degli associati della antica confraternita, i cui volontari, in quel di Marradi (Fi), si sono schierati con i lavoratori di un'azienda produttrice della frutta candita, minacciata dalla chiusura.

Siamo nel cuore della “Romagna toscana”, nel senso che Marradi è aldilà del crinale appenninico ma ancora provincia di Firenze. L'azienda è la Ortofrutticola del Mugello, la cui proprietà, la Italcanditi, è intenzionata a chiudere le attività e spostare la produzione nella Bergamasca.

Non che i confratelli solidali coi manifestanti abbiano indossato la veste, quella gabbanella nera, dotata di cappuccio, che celava i volti dei volontari che nel ‘300 e fino agli anni 70 del secolo scorso, tumulavano i morti. Un anonimato imposto per evitare che chi rendeva quel servizio caritatevole se ne potesse in qualche modo vantare. La veste non si porta più, infatti, ma resta il simbolo di una dedizione e della responsabilità dell’esser volontari. Senza dimenticare che, per anni, la “vestizione” è stata il rito di passaggio di tanti giovani che accedevano a questo impegno civico.

A Marradi, la Misericordia guidata, anzi “governata” come si dice all’uso antico, da Giovanna Mazzoni, è dunque corsa sostenere i lavoratori. I “fratelli” della Misericordia, non solo hanno aiutato gli operai in lotta – donne per l’80% - a montare le tende necessarie per il presidio esterno, ma i volontari provvedono anche, per due volte alla settimana, a fornire un servizio di tamponi rapidi, di concerto col Comune.