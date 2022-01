Sardegna allo stremo, aumenta la povertà e colpisce soprattutto donne e anziani

«Già prima pandemia della Covid – sottolinea Salvatore Sanna , componente del direttivo di ACLI Sardegna – la situazione era difficile. Oggi è diventata drammatica, sia in ambito sanitario che sociale . A due anni dalla comparsa del Covid, nonostante le rassicurazioni avute dall'Assessorato regionale della Sanità oltre un anno fa, si registrano notevoli ritardi nelle prenotazioni delle visite specialistiche che, contrariamente da quanto espressamente previsto dalle leggi vigenti, sforano spesso il tetto dei sei mesi anche per i malati oncologici o per coloro che fanno ricorso a terapie particolari. Inoltre, c'è una discrasia tra il Nord e il Sud dell'Isola, a vantaggio di quest'ultimo, dove si riversa la maggior parte delle risorse riservate alla sanità privata anche convenzionata: non è un problema di percentuale della popolazione, bensì di scelte politiche che spesso risalgono al passato. Per intenderci, i sardi residenti nel Sud Sardegna hanno 24 euro pro-capite mentre quelli del Nord solo 3 euro ciascuno. Ciò è inammissibile. Nel 2021 si era attuato un leggero correttivo in corso di anno ma nel 2022 si è confermata la linea della forte disparità. In Sardegna non si ha lo stesso diritto di ammalarsi ».

Sanna fa poi notare che « la situazione rischia di precipitare da un momento all'altro, soprattutto se dovessero venire a mancare gli interventi e gli ammortizzatori sociali varati dal governo nazionale durante l'emergenza , sia con il blocco dei licenziamenti, sia per quanto riguarda io bonus. Stiamo registrando un boom di richieste di Isee da parte dei cittadini rispetto agli anni scorsi, e questo è un segnale molto chiaro perché questo documento è quasi sempre legato ai bonus per le famiglie meno abbienti. Le file per un pasto caldo o per i generi di prima necessità stanno mettendo in ginocchio soltanto non la Caritas ma anche tante altre realtà di volontariato in tutta la Sardegna. E non è un problema che riguarda solo gli anziani».