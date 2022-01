Al via le Officine della Salute della Cri: aiuto a 360°

Visite specialistiche ma anche una farmacia solidale senza dimenticare il sostegno alimentare e il supporto psicologico: c’è tutto questo nel nuovo progetto che ha preso il via con un evento al Comitato Cri di Firenze. Stiamo parlando delle Officine della Salute della Croce Rossa Italiana che hanno l’obiettivo di rispondere al crescente bisogno di sostegno socio-sanitario delle fasce più fragili della popolazione. Saranno presenti in 15 città italiane, distribuite in 10 regioni (Veneto, Liguria, Toscana, Abruzzo, Molise, Lazio, Campania, Puglia, Calabria e Sicilia), le Officine della Salute propongono, attraverso una rosa di servizi completamente gratuiti, una visione nuova dell’aiuto alle persone più vulnerabili con un approccio integrato che tenga in considerazione la persona a 360°, accompagnandola in un percorso di superamento dello stato di fragilità sia da un punto di vista sanitario che sociale.

Tre le Officine della Salute già attive nei Comitati territoriali della Croce Rossa di Firenze, Santa Severa (RM) e Genova e saranno aperti in altre 12 città nelle prossime settimane.