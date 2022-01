Turismo e disabilità: un webinar per pianificare una vacanza invernale

La stagione invernale offre numerose opportunità per fare viaggi ed esperienze di turismo a 360 gradi: che si tratti di una vacanza sulla neve o di un soggiorno in una città, l’atmosfera invernale ci aiuterà a osservare e vivere alcuni luoghi da angolazioni differenti rispetto ad altre stagioni dell’anno. Di questo si parlerà lunedì 17 gennaio 2022 alle 17.30 durante l’evento online “Turismo invernale: cosa fare e come pianificare” organizzato da UILDM.

Intervengono:

Roberto Vitali, Presidente Village for All

Il Decalogo del viaggiatore, esperienze guidate

Giuseppe Antonucci, Consigliere Associazione Sportdipiù Torino

Sport invernali per persone con disabilità: la mia esperienza come delegato per l’attività paralimpica della Federazione Italiana Sport del Ghiaccio - FISG

Anna Rossi, Consigliere Sezione UILDM Milano

Progetto AIRBNB, le mie vacanze in una struttura accessibile

Riccardo Rutigliano, Presidente UILDM Milano e Fabio Pirastu, Presidente UILDM Pavia

Cosa mettere in valigia: consigli sui bagagli "a rotelle"

Mira Battarra, Presidente UILDM Rimini

Mappare l'accessibilità

Modera Manuel Tartaglia, giornalista di Radio FinestrAperta di UILDM Lazio.

Ecco il link di accesso al webinar