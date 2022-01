Cordoglio per la scomparsa dell'ex-presidente Giannelli

Maternità surrogata: nomi di persone o nomi di cose? La pandemia ha portato alla luce il volto che non si vuole vedere della maternità surrogata e che solitamente viene coperto dalla retorica delle categorie del dono, della generosità e dell’altruismo. Ma una pratica come quella della surrogacy finisce per mettere in crisi uno degli elementi portanti e decisivi del senso della nostra civiltà: la distinzione tra le persone e le cose. Perché a poter essere donate sono le cose, non le persone