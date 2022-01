In Puglia si coltiva il futuro dei bambini con i Tulipani nelle scuole

Prendersi cura di una pianta per coltivare relazioni, per generare bellezza, per avvicinarsi sin da bambini al rispetto della terra e dei frutti che ci dona. Tutto parte da un piccolo sogno, da un piccolo bulbo di Tulipano piantato nel terreno con il desiderio di vederlo crescere, fiorire e colorare i terreni delle scuole pugliesi. Perché sono proprio gli alunni e le alunne delle scuole primarie pugliesi i protagonisti di questa particolare iniziativa che coniuga amore per la terra ed innovazione sociale, con l’idea di riappropriarsi del contatto con la natura e di vivere la magia dell’attesa rappresentata dalla nascita di un fiore. Del resto, in questi anni di convivenza con l’emergenza sanitaria provocata dal Covid-19 «la virtualità è diventata la normalità di tante persone compresi i bambini che frequentano le scuole primarie. È come se fosse mancata “terra” sotto i piedi, è come se le cose concrete non fossero più all’apice dei sogni di ognuno».

E’ da questa riflessione che il contadino-innovatore foggiano Giuseppe Savino ha ideato “Coltiviamo il futuro... 10.000 bulbi di tulipani in 100 scuole pugliesi”, il progetto portato avanti dall’Associazione di Promozione sociale Terra Promessa di Foggia tra i vincitori del bando di concorso “Orizzonti solidali”, promosso dalla Fondazione Megamark in collaborazione con i supermercati Dok, A&O, Famila e Iperfamila. Savino in questi anni si è sempre impegnato a trasformare il concetto tradizionale che riguarda il settore agricolo spingendolo verso un percorso di innovazione sociale che favorisce le relazioni in agricoltura indispensabili per lo sviluppo di idee e di attività imprenditoriali. Col fratello Michele, agronomo, ed il papà contadino da sempre, Giuseppe Savino coltiva le terre di Cascina Savino ed è il fondatore di VàZapp, l’hub rurale che promuove il dialogo e le relazioni tra agricoltori con l’obiettivo di creare innovazione nel mondo agricolo.