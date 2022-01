Aspiranti social innovation manager, Perugia vi aspetta

“Generare impatto sociale e ambientale positivo”, le ha fatto eco Melandri, presidente di Human Foundation, “ora più che mai, non può essere una preoccupazione sentita solo dalla politica e dalle istituzioni. È indispensabile mobilitare anche gli attori del privato per cambiare il paradigma economico e uscire da questa crisi migliori di prima”

Secondo l’ex-ministra della Cultura, “stiamo vivendo in un contesto sindemico, caratterizzato dalla contemporanea presenza di diverse pandemie: sanitaria, economica, sociale, ambientale. Il Terzo Settore è uno degli attori chiave per rispondere ai nuovi bisogni emergenti e l'investimento che Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia sta realizzando è centrale per aumentare le competenze dei social impact manager di oggi e di domani. Saranno queste le figure che dovranno essere in grado di veicolare il cambiamento, massimizzando generativamente nelle proprie organizzazioni il profitto e il valore. L’economia sociale, però”, ha concluso Melandri, “ha bisogno di un salto di qualità e proviamo ad accompagnarlo con la formazione in una regione come l’Umbria che rappresenta da sempre un laboratorio di politiche sociali avanzate basate sulla collaborazione tra pubblico e privato".

A l’economista Zamagni, il compito di sintetizzare il valore di iniziative come quelle perugine: “Il Terzo Settore non è più mero esecutore di progettualità, ma sempre più protagonista di cambiamento sociale”, ha ricordato, “e c’è quindi bisogno di un investimento sul management, perché il Terzo Settore non si occupa di redistribuzione di risorse ma è, a tutti gli effetti, un settore produttivo. Non dobbiamo più parlare di operatori sociali, ma di imprenditori sociali, veri e propri attori economici che dobbiamo quindi formare e accompagnare in percorsi di rafforzamento delle competenze”, ha spiegato Zamagni.

L’incontro può essere rivisto al seguente link https://www.youtube.com/channel/UCGaqgus7rfMJF2c09UZzkkw mentre per accedere all’iniziativa è necessario rispondere al bando, aperto fino al 10 marzo alle ore 18 e disponibile sul sito www.fondazionecrpg.com