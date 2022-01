Panecotto, dieci anni per cambiare il gusto di Matera

Bruno: «Food, drink e bistrot, siamo pronti crescere ancora»

Intervista al presidente del consorzio La Città Essenziale: «In arrivo il nuovo piano di sviluppo»

Giuseppe Bruno è il presidente del consorzio La Città Essenziale, oltre che del consorzio nazionale Cgm. È stato uno degli ideatori di Panecotto e oggi è impegnato nel progettarne gli sviluppi futuri: «Nel 2011 la cooperazione viveva un’epoca ancora poco progredita rispetto alle azioni di investimento imprenditoriale in ambiti diversi da quelli consegnati dalla legge 328/2000. Matera era ancora alla ricerca di una nuova identità per il centro storico dei Sassi. Panecotto metteva le sue radici in una di quelle grotte scavate nel tufo che tutti oggi conosciamo, ma che allora erano solo il suggestivo retaggio dell’antica povertà di questi luoghi. Una scelta ardita»

Come Panecotto ha cambiato il modo di intendere il sociale in Basilicata?

Panecotto è senza dubbio uno dei primissimi modelli di innovazione sociale pura, capace di generare risorse economiche da un’attività tipicamente for profit, risorse che hanno rinforzato l’offerta di welfare per oltre mille ore di assistenza per disabili adulti gravi. In questo modello oggi continuano a dialogare la valorizzazione territoriale delle produzioni enogastronomiche e agricole locali, l’identità culturale lucana, il lavoro come mezzo di realizzazione personale e di riscatto, le esperienze di incontro e accoglienza che arricchiscono tutta la collettività, non soltanto noi operatori. Un modello di sviluppo sano, sostenibile a tutti i livelli della catena del valore, certamente replicabile. Soltanto in Basilicata è stato ispiratore per molte cooperative sociali a noi vicine e, aggiungo, per molte imprese del settore, anche nel comparto turistico.

Qualche esempio?

Penso a “Pizzicannella” nato nella cooperativa Anthos, che accoglie minori affidati dall’autorità giudiziaria: investendo in un’attività di produzione artigianale di biscotti e taralli. Un altro esempio di successo è quello del birrificio agricolo nato dal progetto Gruyt, cofinanziato dalla Fondazione Con il Sud e dalla nostra cooperativa Mest in favore dell’inclusione socio-lavorativa dei migranti, un vero progetto industriale che consegna alla comunità materana un mix di colture, spezie, competenze e tradizioni degne di un’impresa socialmente vocata. Ancora: il forno di prossimo avvio nella casa circondariale di Matera ad opera dell’impresa sociale SocialEconomy, che sarà inaugurato con il nuovo anno come opzione di lavoro dignitoso e di riscatto per i detenuti.

Come cambia Panecotto allora? Quali sono le prossime sfide?

Panecotto, giunto alla sua maturazione, che potremmo misurare in un arco temporale di 5 anni con l’affidamento della gestione cooperativa, proseguirà con lo sviluppo del brand verso i segmenti food, drink e bistrot. Ma non anticipo nulla, a breve presenteremo la nuova linea e le proiezioni di estensione territoriale che, moltiplicando le opportunità, confermerà l’innovatività di Panecotto oggi come dieci anni fa. (L.I.)