Salam, da casa nostra li aiutiamo a casa loro

«Nel 2019 un ragazzo che avevamo accolto in Italia nel nostro progetto è morto a causa di un ictus. Quando abbiamo riportato la bara nel suo Paese abbiamo visto con i nostri occhi le terribili condizioni in cui versava il suo villaggio al confine con l’Afghanistan ed abbiamo deciso che era necessario fare qualcosa». Simona Fernandez parte da un ricordo particolarmente triste per spiegare come nascono le progettualità di Salam, l’organizzazione non governativa nata a Taranto nel 2009 e riconosciuta dal Ministero degli Affari Esteri, che dedica le sue attività all’accoglienza di persone in fuga da guerre, discriminazioni e violenze ed a iniziative di cooperazione internazionale.

Ogni progetto, ogni idea, ogni proposta nasce da un percorso di ascolto e condivisione, «a seguito del confronto con i migranti che arrivano in Puglia che ci manifestano le problematiche e le urgenze dei loro Paesi. Di conseguenza, con le ong dei vari territori cerchiamo di individuare le progettualità da mettere in campo per migliorare le loro condizioni di vita». Come nel caso del progetto “Orti Solari” che sta muovendo i suoi primi passi in Pakistan, a Bara, il villaggio che l’associazione Salam ha conosciuto e visitato durante il rimpatrio della salma del giovane deceduto. «Durante la visita al villaggio – racconta Fernandez – abbiamo visto che il controllo dell’area da parte dei talebani passava attraverso il controllo dell’acqua nei territori. La cultura che imponevano ai contadini era quella dell’oppio, lasciando le famiglie in gravi difficoltà economiche e di sussistenza. Più recentemente, il Governo del Pakistan ha dichiarato quei territori liberi dal controllo dei talebani e questo ci ha spinto ad intervenire realizzando un intervento che ha l’obiettivo di fornire acqua nella città di Bara per uso domestico e agricolo, con lo scopo di migliorare la vita degli abitanti in termini di salute e d’impatto economico».