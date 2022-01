"Un sorriso per i bambini" in aiuto alle pediatrie

“Un sorriso per i più piccoli”, questo nome del progetto promosso su scala nazionale dalla Mutua sanitaria Cesare Pozzo, dalla Fondazione Cesare Pozzo per la mutualità, dal Coordinamento Giovani e dal Coordinamento Donne Cesare Pozzo con l’obiettivo di offrire un aiuto concreto ai bambini ospedalizzati mediante donazioni ad associazioni, cooperative e fondazioni che, sull'intero territorio nazionale si occupano di supportare i piccoli pazienti con doni, acquisti di materiale sanitario o con tecniche di intrattenimento, come la Clownterapia. Il progetto ha già fatto tappa in diverse città italiane e nei prossimi mesi proseguirà per portare un aiuto concreto nei reparti pediatrici di importanti istituti clinici nazionali come l’Ospedale dei bambini Vittore Buzzi, il Fatebenefratelli, le cliniche Mangiagalli e De Marchi di Milano, l’Ospedale Giovanni XXIII di Bari, l’Ospedale A. Perrino di Brindisi e il San Vincenzo di Taormina.

All'interno del progetto, sabato 29 gennaio, al Salone Liberty in via San Gregorio 46 a Milano, si terrà la consegna “virtuale” degli assegni a due delle associazioni protagoniste del progetto: il Bruko Onlus è un'associazione di volontariato e solidarietà nata nel 2009 come associazione artistica e culturale, con lo scopo di portare musica nelle Rsa per anziani, nei Centri Diurni per diversamente abili e, soprattutto, per programmare interventi di musica per i bambini in Ospedale, e Ugi Odv, Unione Genitori Italiani contro il tumore dei bambini, un’associazione di volontariato nata a Torino nel 1980 presso l’Ospedale Infantile Regina Margherita per volere di un gruppo di genitori di bambini affetti da tumore che desideravano offrire ad altri genitori un sostegno nel percorso di cura e ai bambini attività di gioco e didattiche.

A ritirare l’assegno consegnato dal presidente nazionale della Mutua sanitaria Cesare Pozzo, Andrea Giuseppe Tiberti saranno Alessandra Minervino, presidente dell’associazione Il Bruko e Massimo Mondini, direttore esecutivo di Ugi Odv. Alla giornata parteciperanno anche il presidente della Fondazione Cesare Pozzo per la Mutualità, il professore Stefano Maggi e i rappresentanti delle strutture regionale della Lombardia e del Piemonte della Mutua sanitaria Cesare Pozzo.

«La Mutua sanitaria Cesare Pozzo da 145 anni opera nel segno della solidarietà e dell’aiuto reciproco e questa iniziativa ne è la riprova», afferma Andrea Giuseppe Tiberti, presidente nazionale Cesare Pozzo. «Il presente e il futuro della Mutua continueranno ad essere contraddistinti da questi valori».

«Abbiamo voluto fortemente questo progetto su scala nazionale perché rappresenta l’anima della nostra Mutua: operare aiutando gli altri» commenta invece Florinda Guarnera, coordinatrice del Coordinamento Giovani Cesare Pozzo. «Poter supportare i bambini e le loro famiglie in un momento di difficoltà come può essere la malattia, è per noi di fondamentale importanza e la concretizzazione di questo progetto fa capire che tutto questo è realizzabile».

Nell'immagine in apertura, da dx Stefano Maggi, presidente Fondazione Cesare Pozzo e Andrea Giuseppe Tiberti, presidente nazionale Cesare Pozzo