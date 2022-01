Ong , neppure il Covid le ha piegate

Cooperazione internazionale: un passo in avanti, ma l'Italia rimane in ritardo L'analisi del testo passato in Senato. Bene in particolare la correzione della norma che destina gli ingenti stanziamenti per l’assistenza pubblica allo sviluppo al ministero dell’Interno per garantire l’assistenza ai rifugiati e richiedenti asilo. Ma l'Aiuto pubblico allo sviluppo complessivo da ormai tre anni è rimasto fermo allo 0,22% del Reddito nazionale lordo, lontano dall'obiettivo dello 0,70%