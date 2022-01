Un incendio distrugge nella notte Moltivolti

Doveva essere una domenica come tante altre, complice il clima che in questi giorni ha favorito la voglia di stare all’aperto, magari condividendo proprio il piacere della tavola. Invece, per Moltivolti, l’impresa sociale del centro storico palermitano, alla cui base c’è anche un percorso che parte dalla “cucina dei popoli” per creare inclusione sociale, il risveglio è stato dei peggiori.

Nella notte un incendio, fortunatamente non doloso, ha semidistrutto il locale, rendendo impossibile sino a ora capire a quanto ammontano i danni. Solo grazie al fatto che il locale era ermeticamente chiuso, il fuoco non si è propagato ai piani superiori del palazzo, scongiurando una tragedia. Sembra che la cucina si sia salvata, ma le verifiche potrebbero richiedere più tempo del dovuto. Si tratta pur sempre di un corto circuito i cui danni vanno verificati con molta attenzione.

«Questa è la notizia che non avremmo mai voluto darvi – è il post che ha dato il buongiorno a tutti quei palermitani e non solo che conoscono Moltivolti e i ragazzi che da anni costruiscono connessioni ed economia sociale grazie alla cucina multietnica -. Come potete immaginare siamo sotto shock nel vedere il frutto di anni di lavoro andare letteralmente in fumo. Nonostante l'abbraccio immediato della nostra rete, il dolore è immenso».