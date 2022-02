Al via Impact4Coop, un fondo da 1,2mln di euro per la ripresa

Contribuire al rafforzamento patrimoniale e alla ripresa delle attività delle Cooperative sociali duramente interessate dagli effetti socio-economici generati dalla pandemia da Covid-19, questo l’obiettivo di Impact4Coop. Il programma consentirà alla Fondazione Social Venture Giordano Dell’Amore-Fsvgda – braccio strategico e operativo di Fondazione Cariplo nell’ambito dell’impact investing – di investire 1,2 mln di euro in Cooperative sociali di tipo A, B o miste, per preservarne e rafforzarne l’impatto sociale prodotto sia dai servizi resi alle comunità, sia dalla creazione di opportunità occupazionali, con particolare riferimento all’inserimento lavorativo di persone in condizioni di fragilità

L’emergenza socio-sanitaria da Covid-19 ha prodotto un impatto fortemente negativo sulle attività delle Cooperative sociali, mettendone a rischio i servizi resi alle comunità e i livelli occupazionali (solo in Lombardia sono 1.600 e occupano 78.000 persone). Un’indagine svolta da Fondazione Cariplo nel 2021 ha, infatti, stimato una riduzione del loro fatturato 2020 di circa 200mln di euro (900 mln di euro vs 1.100mln di euro del 2019) e perdite per 40 mln di euro (4mln di euro di utile nel 2019).

Secondo una ricerca del Fondosviluppo Spa, nel 2020 il 47% delle Cooperative sociali ha ridotto le attività rispetto all’anno precedente, il 65% ha segnalato una diminuzione dei ricavi e il 26% ha ridotto il numero di dipendenti. Il 17% delle Cooperative sociali per il futuro prevede un ridimensionamento con ricadute occupazionali e il 4% ha segnalato il rischio di continuità operativa.

«Nella crisi generata dalla pandemia, la Fondazione Cariplo è intervenuta da subito a sostegno degli Enti di Terzo settore per garantire la sopravvivenza di realtà che costituiscono una risorsa irrinunciabile all’interno delle nostre comunità. Alla prima misura di sostegno straordinaria da 16 milioni di euro attuata nel 2020 ne è seguita una seconda da 17 milioni di euro nel 2021, realizzata con un importante contributo di Regione Lombardia. A queste si affianca il programma di finanziamenti agevolati ai soggetti non profit, per dare ossigeno a chi genera valore e opportunità soprattutto per i più fragili. Attraverso queste azioni vogliamo contribuire a rafforzare la capacità di tenuta di un patrimonio diffuso di realtà importantissime per le nostre comunità, senza le quali molti servizi e iniziative verrebbero a mancare: un obiettivo chiave per il 2022 è infatti il capacity building per il Terzo settore a cui Fondazione Cariplo destina quest’anno 4,5 milioni di euro per investire in competenze, innovazione e digitalizzazione», ha dichiarato Giovanni Fosti, presidente di Fondazione Cariplo.

«Impac4Coop si inserisce nell’ambito di un’ampia strategia di intervento definita in sinergia con Fondazione Cariplo e volta a mitigare gli effetti negativi che la pandemia ha generato nel settore cooperativo, con particolare riferimento alle Cooperative Sociali di tipo B, che svolgono un ruolo cruciale nell’ambito delle politiche attive del lavoro e di contrasto alla povertà e che solo in Lombardia sono 578 e favoriscono l'inserimento lavorativo di circa 5.900 persone in condizione di svantaggio» ha dichiarato Marco Gerevini, Consigliere di amministrazione della Fondazione Social Venture Giordano Dell’Amore. «L’iniziativa permette alla nostra Fondazione di mettere in campo 1,2 mln di euro per realizzare operazioni di investimento in Cooperative sociali i cui modelli di intervento siano innovativi, ad alto impatto ed economicamente sostenibili»

Le operazioni di investimento – condotte in una logica di impact investing da Fsvgda – saranno realizzate in Cooperative sociali di tipo A, B o miste. In particolare, potranno riguardare due distinti gruppi di Cooperative sociali:

Cooperative sociali che generano un impatto nei territori di riferimento di Fondazione Cariplo (Lombardia, province di Novara e del Verbano Cusio Ossola) e che abbiano deliberato dopo il 01/07/2021 ed entro il 12/04/2022 un aumento di capitale di importo indicativamente non superiore a 50.000 euro. Fsvgda, in una logica di matching, investirà un importo equivalente nel capitale della Cooperativa Sociale. Tali Cooperative potranno candidarsi al programma entro il 12/04/2022.

Per candidarsi a Impact4Coop visitare il sito impact4coop.fsvgda.it/