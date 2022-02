Aumentare nelle città Uds e Cucine mobili in aiuto agli homeless

Secondo dati Istat che risalgono al 2015 in Italia si stimano 50mila le persone senza dimora, di cui 12mila a Milano, 7mila a Roma e 1.500 a Napoli, le tre città dove Progetto Arca è presente con le sue Unità di strada, le squadre di operatori e volontari che ogni sera in strada distribuiscono beni di prima necessità (sacchi a pelo, indumenti caldi, kit igienico sanitari) e orientano sulle accoglienze e i servizi assistenziali e sanitari a disposizione sul territorio.

A questa assistenza si aggiunge la distribuzione di pasti caldi, attività diventata essenziale per Progetto Arca in particolare in questi ultimi due inverni, di freddo e di emergenza pandemica. Grazie infatti ai foodtruck, con forni e bollitori a bordo, che accompagnano i volontari nelle Unità di strada, chi vive in strada ha la possibilità di consumare una cena calda e completa, oltre che ricevere un sacchetto contenente una ricca colazione per la mattina seguente. Al momento sono 2mila i pasti caldi serviti in strada ogni settimana, nelle diverse città dotate di Cucina mobile: a Milano, dove il servizio è attivo da oltre un anno, sono dispensate più di 150 cene calde ogni sera dal lunedì al venerdì per un totale di 780 alla settimana; a Varese sono 100 ogni domenica; a Torino sono 370 in tutto nelle 3 sere a settimana dedicate. Questo inizio d’anno vede inoltre l’avvio di foodtruck anche a Roma con 450 pasti e a Napoli con 330, per proseguire poi nei prossimi mesi in altre città italiane.