Nuoro, 53mila mascherine donate al Comune da due imprese locali

Cinquantatremila mascherine sono state donate al Comune di Nuoro da due aziende locali. L’iniziativa delle società Eurostock e Palassicurazioni, che rientra nella cosiddetta responsabilità sociale d’impresa, è destinata alle fasce deboli della popolazione nuorese in un periodo di grande difficoltà per quel territorio dal punto di vista economico ed occupazionale. I titolari, Michele Artedino e Luca Pala, sono stati ricevuti questa mattina in municipio dal sindaco Andrea Soddu, al quale hanno consegnato la fornitura di dispositivi. La donazione è composta da tremila mascherine di tipo Ffp2 e 50mila di tipo chirurgico. I dispositivi sono stati affidati al personale del settore Servizi sociali del Comune, che ne curerà la distribuzione ai cittadini.

«Considerato ancora l’alto numero di contagi Covid e le disposizioni attualmente in vigore – hanno spiegato Artedino e Pala – ci siamo sentiti in dovere di compiere questo gesto per aiutare le tante famiglie che si trovano in difficoltà e non possono permettersi di comprare le mascherine o cambiarle giornalmente come si dovrebbe fare».

«È un grande gesto di solidarietà che arriva da due importanti realtà economiche nuoresi, che hanno pensato alla propria comunità», ha commentato il sindaco Soddu ringraziando i due imprenditori a nome di tutta la città. «Purtroppo la morsa del Covid si fa ancora sentire – ha sottolineato Soddu – e sono tante le persone che hanno difficoltà ad affrontare la spesa per l’acquisto delle mascherine, in particolare in questo periodo in cui stiamo registrando un forte rincaro dei costi dell’energia e molte famiglie si trovano a scegliere su cosa risparmiare per pagare la bolletta della luce».