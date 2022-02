Sperone 167, un progetto di arte che cura

A non stare nella pelle sono certamente i ragazzi, ma anche lo stesso Chekos, al secolo Francesco Ferreri, anima di 167B STREET, uno spazio fisico dedicato all'arte che, partendo dalla periferia, si propone come centro espositivo in continua mutazione.

«A Lecce abbiamo già realizzato 11 muri di grande portata con altrettanti artisti provenienti da ogni parte del mondo e dell’Europa – spiega il fondatore della “Street Art South Italy”, globale piattaforma libera di “street artists” –. Il nostro è sempre stato il quartiere peggiore di Lecce, agglomerato di palazzi di 7 piani, nei quali c’è di tutto, ma oggi sta migliorando, rientrando nella normalità, come lo Sperone. È importante per i nostri ragazzi fare questa esperienza. Tra Palermo e Lecce saranno una ventina. Con me verranno anche un ragazzino e una ragazzina di 6 e 7 anni, ai quali ho fatto degli scatti e sono già sui muri della 167. Da aprile saranno anche sui muri dello Sperone».

Un linguaggio ormai universale quello dei murales che affascina non solo i ragazzi.

«Arrivano diretti, attraversando tutte le età, i ceti culturali e, in base alla nostra esperienza a 167, non dico che cambiano i quartieri, questo lo vedremo in futuro, ma danno input forti e anche la visione di queste periferie inizia a cambiare. In più fanno scattare meccanismi che piano piano cambiano anche le persone. Oggi l’arte, almeno l’arte pubblica, provoca le città».

«Quando oggi si parla di 167 – parla Elisabetta Tundo, preside della “G. Stomeo – P. Zimbalo” di Lecce – si deve tenere presente che è la fusione di tre quartieri che prendono il nome dalle parrocchie “San Massimiliano Kolbe”, “San Giovanni Battista” e “San Sabino”. Realtà che hanno avuto una grande espansione con il progressivo sorgere dello stadio, di scuole superiori, di una clinica, uffici regionali, insediamenti commerciali. Non è più una zona così popolare. Ricordo ancora quando, prima di andare a regime, la palestra della scuola venne utilizzata come aula bunker per il processo alla Sacra Corona Unita, quindi con una valenza molto importante per il territorio. Da tempo cerchiamo di combattere i pregiudizi attraverso la riqualificazione urbana, alla cui realizzazione ha contribuito tutta la comunità. Qui ha sede almeno una ventina di associazioni, un movimento sotterraneo in cui Cheko ha avuto e ha un ruolo importante, anche perché c’è la sede della sua organizzazione. Il progetto che sta prendendo corpo vuole essere un ulteriore momento di rinascita, che punta anche ad accompagnare lungo un percorso turistico e artistico chi, venendo a Lecce, desidera visitare i murales. Come avviene in molte altre città europee, promuovendo il valore dell’arte e della bellezza».

Un progetto che offrirà anche ad alcune mamme la possibilità di vivere un’esperienza unica coinvolgendo le due comunità scolastiche in laboratori sulla tematica della sostenibilità dell'alimentazione, dall'allattamento alla nutrizione per adulti. A condurli, per quel che riguarda Palermo, saranno le donne dell’associazione “L’arte di crescere”, che allo Sperone ha commissionato a Igor Scalisi il murale “Sangue e latte” per promuovere l’allattamento al seno.

«Abbiamo preso sotto la nostra ala questo piccolo pezzo di quartiere - dice Monica Garraffa, una delle volontarie – parlando di questo tema, della sua importanza per mamma e bambino. Abbiamo anche piantato un gelso e un mandarino proprio davanti il murales. Ora stiamo pensando a delle panchine. Con "Latte di donna" proponiamo incontri di auto-mutuo-aiuto tra madri e future madri, ma sono benvenuti papà, nonne, nonni e familiari interessati».

Pieno, dicevamo, il coinvolgimento della scuola, che con il territorio dello Sperone dialoga ogni giorno.

«Sono veramente emozionata per quanto sta accadendo - si inserisce la dirigente scolastica, Antonella Di Bartolo - perché, malgrado il nulla che ci ritroviamo nelle mani dal punto di vista istituzionale, stiamo portando avanti i nostri progetti. La gente è amareggiata, disillusa e, se non fosse per questi 4 scalmanati che agitiamo le acque, non si muoverebbe niente. Ovviamente questo è solo un tassello di un grande mosaico che pensiamo possa concretizzarsi come in altre città europee provando a creare percorsi turistici che possano portare anche economia attraverso l’arte».