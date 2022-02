Catherine Russell è il nuovo direttore Generale di Unicef

"È un onore e un privilegio unirsi all'Unicef e contribuire a guidare il suo straordinario lavoro per i bambini in un momento così cruciale", ha dichiarato Catherine Russell. "In un momento in cui milioni di bambini in tutto il mondo si stanno ancora riprendendo dall'impatto della pandemia da Covid e da altre crisi, l'Unicef sta guidando l'appello per proteggere i loro diritti e il loro futuro. Non vedo l'ora di iniziare il lavoro”.

Dal 2020 al 2022, Russell è stata Assistente del Presidente e Direttore dell'Ufficio del Personale Presidenziale della Casa Bianca per il governo statunitense. Dal 2013 al 2017, è stata Ambasciatrice Straordinaria per il Global Women’s Issues presso il Dipartimento di Stato USA. In questo ruolo, ha integrato le questioni femminili in tutti gli aspetti della politica estera degli Stati Uniti, ha rappresentato gli Stati Uniti in più di 45 paesi e ha lavorato con governi stranieri, organizzazioni multilaterali e società civile. È stata la principale artefice dell'innovativa "Strategia globale degli Stati Uniti per l'emancipazione delle ragazze adolescenti”.

In precedenza, la Russell è stata Vice Assistente del Presidente alla Casa Bianca sotto il Presidente Barack Obama, Consigliere senior per le questioni internazionali delle donne alla Commissione per le Relazioni Estere del Senato, Vice Procuratore generale associato al Dipartimento di giustizia e Direttore dello staff della Commissione Giudiziaria del Senato. Prima di rientrare al servizio del governo nel 2020, ha insegnato alla Harvard Kennedy School come Membro dell’Institute of Politics. È stata anche co-presidente del Women's Foreign Policy Group, membro del consiglio di Women for Women International, membro del Sesame Street Advisory Board, membro dell'organizzazione no profit KIVA Advisory Council e membro dell'iniziativa Thomson Reuters Foundation’s Trust Women.

La Russell ha conseguito con lode un Bachelor of Arts in Filosofia presso il Boston College e una laurea in Giurisprudenza presso la George Washington University Law School.

È l’ottavo Direttore Generale a guidare l’agenzia composta da 20.000 persone.

“A nome dell’UNICEF Italia siamo felici di dare il benvenuto a Catherine Russell come nuovo Direttore generale Unicef, la quarta donna a capo dell’organizzazione. Nei suoi 75 anni di storia, l'Unicef ha contribuito a salvare, curare, proteggere milioni di bambini di tutto il mondo. Siamo certi che con la sua grande esperienza Catherine Russell saprà orientare le attività della nostra organizzazione a favore dei diritti dei bambini e delle bambine di tutto il mondo, in particolare dei più vulnerabili”, ha detto Carmela Pace, Presidente dell’Unicef Italia.

Credit Foto UNICEF /McIlwaine​