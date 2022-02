La Don Gnocchi rinnova il Comitato Tecnico-Scientifico

Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione ha rinnovato per il triennio 2022/2024 il Comitato Tecnico-Scientifico, principale strumento per la programmazione e il coordinamento dell’attività di ricerca in "Don Gnocchi".

Il CTS, presieduto dal direttore scientifico Eugenio Guglielmelli, propone gli indirizzi generali per le attività, in funzione dei piani strategici di sviluppo; esprime le proprie valutazioni in merito ai piani di ricerca, verificando la coerenza con gli indirizzi preventivamente individuati e la correlazione con le attività di diagnosi, cura e riabilitazione; valuta i risultati, nell’ottica del costante miglioramento quantitativo e qualitativo delle attività di ricerca.

Questa la composizione del nuovo Comitato Tecnico-Scientifico della Fondazione Don Gnocchi.

Componenti interni

• Eugenio Guglielmelli, direttore scientifico della Fondazione Don Gnocchi, professore ordinario di Bioingegneria Industriale e prorettore alla Ricerca dell'Università Campus Bio-Medico di Roma;

• Sandro Sorbi, direttore scientifico del presidio IRCCS “Don Gnocchi” di Firenze, professore ordinario di Neurologia dell'Università degli Studi di Firenze;

• Mario Clerici, direttore scientifico del presidio IRCCS “S. Maria Nascente” di Milano e direttore del Dipartimento di Fisiopatologia medico-chirurgica e trapianti dell'Università degli Studi di Milano;

• Lorenzo Brambilla, direttore medico e socio-assistenziale della Fondazione Don Gnocchi;

• Jorge Navarro, direttore sanitario (ad interim) del presidio IRCCS "S. Maria Nascente" di Milano;

• Roberto Pupillo, direttore sanitario del presidio IRCCS "Don Gnocchi" di Firenze.

Componenti esterni

• Cristina Becchio, senior researcher ERC, Istituto Italiano di Tecnologia, professore ordinario di Psicologia dell’Università di Torino;

• Maria Chiara Carrozza, presidente del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR), professore ordinario di Bioingegneria Industriale della Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa;

• Francesco Castelli, direttore dell'Unità Operativa di Malattie Infettive alla Clinica di Malattie Infettive e Tropicali dell'Università di Brescia, professore ordinario di Malattie Infettive dell'Università di Brescia;

• Vincenzo Di Lazzaro, preside della facoltà dipartimentale di Medicina e Chirurgia e professore ordinario di Neurologia dell'Università Campus Bio-Medico di Roma, preside della Società Italiana di Neurologia Clinica (SINC);

• Dario Farina, chair in Neurorehabilitation Engineering dell’Imperial College di Londra (UK);

• Franco Molteni, direttore Gait and Motion Analysis Laboratory all’Ospedale Valduce, direttore del Centro di Riabilitazione "Villa Beretta" di Costamasnaga;

• Ferruccio Resta, rettore del Politecnico di Milano, professore ordinario di Meccanica applicata alle macchine del Politecnico di Milano.

• Maria Grazia Spillantini, professor of Molecular Neurology della Cambridge University (UK).