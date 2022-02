Una non profit candidata al Nobel per la Pace 2022

La nomination è stata attribuita per la portata globale dell’associazione, per il suo impegno nel garantire l’emancipazione economica ai giovani su larga scala attraverso l’educazione all’imprenditorialità e per la sua capacità di trovare unità nella diversità. Junior Achievement è la più vasta organizzazione non profit al mondo dedicata all’educazione economico-imprenditoriale nella scuola. In 122 Paesi, la rete di JA riunisce oltre 465.000 volontari d’azienda provenienti da tutti i settori professionali e, con loro, raggiunge più di 10 milioni di studenti e studentesse al mondo.

Da sempre, la disoccupazione e la povertà hanno portato all'instabilità politica, alla violenza e alla guerra. Dando ai giovani in tutti i continenti competenze essenziali per meglio affrontare il mondo del lavoro, soprattutto durante la pandemia, Junior Achievement apre un canale verso la pace. «Questa nomina è un grandissimo riconoscimento per il lavoro che il network globale di Junior Achievement svolge ogni giorno, spronando i giovani con opportunità concrete e costruendo delle società più inclusive. Con le giuste abilità e mentalità, la prossima generazione costruirà comunità sostenibili, contribuendo alla pace ovunque nel mondo», Adam Warby, Chairman JA Europe.