Al carcere di Vicenza arte e sport si incontrano

Pablito Rossi, un campione (anche) di umanità

Nelle sale colloqui sono stati utilizzati colori come il verde salvia e il giallo ocra per rendere armonioso l’ambiente e smussare le tensioni, offrendo serenità. Sopratutto per i bambini a cui non è sempre facile spiegare quella situazione. E poi con l’aiuto di un gruppo di 8 persone detenute Valeria Pozzi ha realizzato dei “trompe l’oeil” che con i loro paesaggi “aprono delle finestre sul mondo”.

«L’attività del Csi di Vicenza non si ferma a migliorare le situazioni delle sale colloqui. In primavera riprenderanno i corsi sportivi interrotti a fine anno per la pandemia e i volontari sono già al lavoro per programmare gli incontri delle persone detenute in visita nelle scuole superiori della provincia», chiosa Enrico Mastella. E fuori dal carcere - dal 2003 con il progetto carcere e scuola “Carcere lungo” - il Csi vicentino continua a lavorare, creando legami sportivi tra chi sta dentro e fuori: «Non solo. Portiamo dentro, in accordo con la direzione, gli studenti dell’ultimo anno delle superiori di Vicenza, e abbiamo un percorso di incontro con i detenuti, con i responsabili dell’area trattamentale e con l’amministrazione. Negli anni abbiamo coinvolto più di 40 scuole del territorio per un totale di 13mila studenti entrati in carcere più gli altrettanti studenti», spiega il responsabile del progetto CSI Carcere / Sport / Insieme.