Scaffali dei supermercati sempre più bio. Il primato di Coop

Gettando infatti uno sguardo continentale viene fatto osservare come l’Italia confermi il suo ruolo trainante nell’Ue dove è al primo posto per numero di produttori (oltre 70mila aziende), per trasformatori (22mila imprese) e al terzo per superfici con 2 milioni di ettari dietro a Spagna e Francia. Da osservare anche come il maggior numero di negozi bio nella Ue si trova in Germania, Francia e Italia. A trainare le vendite è la grande distribuzione organizzata-Gdo basti pensare che in Germania la quota dei supermercati in questo mercato è al 60% contro il 27% degli specializzati, mentre in Francia è al 55% contro il 28%. Quindi, commentano ancora gli autori «Quello che si rileva in Italia con la crescita continua del bio nelle marche dei distributori è perfettamente in linea con quanto accade nei Paesi vicini. Come pure la progressiva concentrazione delle catene specializzate».

In continua crescita sono anche i prodotti bio a marchio della grande distribuzione, passati dai 644 del 2001 ai 5.851 del 2020, un’offerta moltiplicata per nove in vent’anni. Nel 2020 si somma il balzo aggiuntivo per l’entrata nel rilevamento di Bio Bank di Dm, catena di drugstore con un forte accento sul bio, che porta in Italia il modello tedesco, specializzato su bellezza e pulizia, ma integrato con l’alimentazione.