Vincenzo, che non ha mai smesso di suonare

«L’idea è partita diversi anni fa, attraverso la mia esperienza diretta. Dopo essere rimasto vittima di un incidente stradale non potevo più muovere braccia, mani e dita. Ma volevo trovare una soluzione per continuare a fare musica. Ci siamo riusciti grazie all’invenzione di un ingegno tecnologico e alla mia tromba ed oggi anziché spingere i pistoni con le dita posso farlo con un joystick particolare. Non volevo, però, che fosse solo il mio sogno a completarsi, ma che anche altre persone che hanno subito un incidente o che sono nate con una disabilità motoria potessero realizzare il sogno di suonare nonostante le difficoltà». Vincenzo Deluci ha trasformato negli anni un disagio in forza, in unicità. Ed oggi questo sogno soffia con forza su di lui e sulle altre persone con limitate capacità motorie che desiderano suonare. Perché nella passione e nell’amore per la musica Vincenzo ha trovato la voglia di ricominciare, di non arrendersi.

Dalla riabilitazione ad AccordAbili

L’amore per la tromba, lo strumento che suona sin da bambino, gli ha permesso infatti di collaborare con jazzisti di fama internazionale e di esibirsi in concerti live con artisti del calibro di Sergio Caputo, Vinicio Capossela, Renzo Arbore, Avion Travel e tanti altri. Fino a quella sera del 2004, quando è rimasto vittima di un incidente stradale che lo ha reso tetraplegico. Ma Vincenzo non si è arreso. Ha coltivato il suo sogno. Dopo lunghi e faticosi anni di riabilitazione, ha recuperato parzialmente l'utilizzo dell'avambraccio sinistro, potendo tornare a suonare la sua tromba, appositamente riadattata in base alla sua disabilità. Anche grazie al suo amico trombettista, Giuliano Di Cesare, con cui ha dato vita all’associazione “AccordiAbili”, nata a Fasano – in provincia di Brindisi – nel 2011 con l’obiettivo di promuovere la ricerca e lo sviluppo di tecnologie in grado di avvicinare un disabile, con facoltà cognitive integre, all’utilizzo di uno strumento musicale. Da questo impegno, insieme alle competenze messe in campo da Informatici Senza Frontiere, è tornato a ridare fiato alla sua tromba elettromeccanica azionata con un joystick.