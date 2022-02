Formazione, nato Prendi il tuo Spazio_EssereX Project

I giovani sono la componente della popolazione che risente delle trasformazioni del mercato del lavoro, degli effetti della crisi economica, delle limitazioni alle forme di socialità, dei cambiamenti nei legami sociali… È fondamentale investire su di loro, per dispiegare le risorse di cui sono portatori: idee, competenze, sguardi. I giovani sono la chiave di volta per affrontare le sfide contemporanee, attraverso nuovi modelli di intervento e di scambio (economico, relazionale, di saperi).

È per questo che nasce “Prendi il tuo Spazio_EssereX Project”, un percorso di formazione multidisciplinare e tutoraggio gratuiti per l’impresa sociale e la rigenerazione degli spazi, promosso dal Comune di San Donato in collaborazione con la Città Metropolitana di Milano e Strategia Giovani e al con il supporto di Afol Metropolitana e Impact Hub Trentino.

Gli appuntamenti con i professionisti che popolano il calendario del percorso avranno inizio sabato 19 febbraio, le iscrizioni sono ancora aperte fino al 13 febbraio.

Il corso si rivolge a gruppi costituiti o informali di giovani con meno di 35 anni: studenti o lavoratori, professionisti, potenziali imprenditori o con un sogno nel cassetto, che stiano sviluppando o che abbiano intenzione di sviluppare progetti di impresa capace di produrre effetti sociali e di rigenerazione urbana, a partire dal riuso di spazi

La formazione si focalizza su tre grandi temi contemporanei imprescindibilmente in simbiosi: promozione giovanile, impresa sociale, rigenerazione urbana e ingaggio delle comunità.

I docenti forniranno gli strumenti utili alla costruzione di un progetto imprenditoriale che il cui sviluppo sarà accompagnato e supportato nel suo consolidamento a 360 gradi da tutor e consulenti. I progetti verranno presentati a fine percorso e valutati da una giuria che assegnerà un premio di 5mila euro per il progetto migliore.

Informazioni sul calendario delle lezioni e sui docenti https://esserex.it/attivita/

In apertura photo by Dylan Gillis on Unsplash