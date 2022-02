Il World Cancer Day con le Arance della Salute

Per contribuire a questa causa, oltre 50 insegne della Grande Distribuzione e della Distribuzione Organizzata uniscono le forze a sostegno di Fondazione AIRC. In più di 7.000 punti vendita su tutto il territorio nazionale, già da giovedì 3 febbraio, è possibile scegliere le “Arance rosse per la Ricerca”: per ogni confezione venduta, i supermercati e gli ipermercati aderenti doneranno ad AIRC 0,50 euro per garantire continuità al lavoro di oltre 5mila scienziati impegnati a trovare le migliori soluzioni per prevenire e diagnosticare sempre più precocemente il cancro, e per curare tutti i pazienti. L’iniziativa proseguirà per due settimane e fino a esaurimento scorte.

Le aziende aderenti sono: Aldi; Bennet; Carrefour e Consorzio Coralis con Filiera Agricola Italiana; Coop Liguria; Despar; Etruria Retail (Carrefour) con Agri srl; Iper La grande i; Gruppo Gabrielli; Gruppo Pam; Gruppo Rossetto; Gruppo Vegè (Gruppo Arena; Fratelli Morgese; Multicedi; Piccolo; Supertosano), MD; Selex Gruppo Commerciale (Arca; Alfi; Cedi Marche; Cedi Gros; Dimar; Italmark Spa; L’abbondanza; Maxi Dì, GMF; Megamark; Rialto; Superemme; Super Elite; Unicomm), Novacoop; Realco/Sigma; Sogegros (Basko; Doro; Ekom). L’elenco completo delle insegne aderenti è disponibile su: Supermercati aderenti – Arance della Salute