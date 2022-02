Torna il Social Innovation Campus di Fondazione Triulza

La comunità del futuro, ora

Usando il linguaggio delle tecnologie, che sono nel DNA dei giovani, il Campus, grazie ai suo partner tra cui Umana, Ospedale Galeazzi, Università degli Studi di Milano, Epson, Valore Italia, ACRA, propone a studenti e neolaureati/neodiplomati, un ricco programma di laboratori su robotica e digitali, salute, ambiente, arte, competenze trasversali, leadership generative, per dar loro gli strumenti necessari per costruire comunità del futuro innovative, inclusive e sostenibili. Cuore del Campus, per gli studenti degli ultimi anni delle superiori, l’Hackathon dedicato alle Città del futuro, all’interno del quale WindTre propone una delle challenge su come rendere le classi del futuro, tecnologiche, sostenibili e inclusive. Agli studenti sarà anche chiesto di progettare start up cooperative.

Il programma del Campus

Il Campus offre anche un ricco programma culturale. Nell’ambito della salute Human Technopole insieme ad UnipolSai approfondiscono le opportunità legate allo sviluppo dei Big Data e dell’Intelligenza Artificiale, AVIS presenta la rete internazionale dei donatori e SCC Innovation Hub & Living Hub Network parla di tecnologie e territorio. Non mancano i temi su ambiente e sostenibilità, come l’acqua 4.0, proposto da CAP e MM, la lotta allo spreco alimentare proposta da Banco Alimentare, la raccolta dei rifiuti proposta da Altro Consumo e la sostenibilità delle connessioni proposta dal Salone della CSR e dell’innovazione Sociale.

Protagonisti al Campus sono anche le imprese ad alto impatto sociale e ambientale con due percorsi: Il primo si rivolge al mondo delle cooperative e startup sociali italiane. In collaborazione con i tre fondi mutualistici - Coopfond, Fondo Sviluppo e General Fond - Fondazione Triulza dedica loro un percorso di capacity building, trasferimento tecnologico e il Contest Social Tech a cui partecipano 22 realtà. Il secondo invece vuole aumentare l'attenzione all'impatto delle startup innovative e tecnologiche, promuovendo in collaborazione con UniCredit una call dedicata all’Impact Innovation all’interno dell’ormai consolidato Unicredit Start Lab. Su tema del Social Tech, Fondazione Cariplo, Giordano Dell’Amore Social Venture, Cariplo Factory e Tiresia-Politecnico di Milano presenteranno i risultati del percorso Get It

All’evento d’apertura (9 febbraio ore 10.00) studenti, ricercatori e giovani imprenditori presenteranno i loro progetti imprenditoriali sociali innovativi e si confronteranno con i partner del Campus e gli stakeholder MIND. Con la partecipazione del Presidente di Fondazione Triulza Massimo Minelli, del Presidente del Comitato scientifico professore Mario Calderini e dell’Assessore allo Sviluppo Città metropolitana, Giovani e Comunicazione, Regione Lombardia, Stefano Bolognini. Link

Il 10 al Campus arriva Ministra per le disabilità Erika Stefani

Come nelle edizioni precedenti il Campus porta a confronto esperienze internazionali. European Commission– Joint Research Centre di Siviglia organizza un workshop sulle prospettive europee sull’innovazione sociale, mentre sul tema della valutazione e misurazione d’impatto sociale nei progetti di sviluppo locale e di rigenerazione urbana, si confrontano con Planet Smart City, Tiresia-Politecnico di Milano e PlusValue. Ospiti internazionali saranno presenti anche nell’incontro organizzato da Arexpo in collaborazione con Lendlease per parlare di modelli di gestione, attivazione e governance di tre grandi Parchi urbani di New York, Londra e Mosca, che possano essere d'ispirazione per il progetto di Community Park di MIND avviato da Fondazione Triulza con il sostegno di Fondazione di Comunità Milano Onlus.

La Ministra per le disabilità Erika Stefani parteciperà invece all’evento in streaming di chiusura e premiazione del Contest Social Tech il 10 febbraio alle ore 17.00. Link

Per informazioni e adesioni: www.sicampus.org