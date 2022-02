Col baby influencer lo spettro del lavoro minorile

​​Tanti i relatori e appartenenti a vari ambiti - dalle aziende, alla politica, al mondo accademico, ai media - per la prima giornata del convegno di Telefono Azzurro “Nell’universo virtuale servono diritti reali” , che si è tenuto oggi a Milano presso l’Università Bocconi e in streaming.

Era l’obiettivo dell'associazione e del suo fondatore, Ernesto Caffo, quello di mettere a confronto società civile, istituzioni, Terzo settore, legislatore e aziende per promuovere una nuova cultura e nuove prassi, che garantiscano i diritti e la protezione dei più giovani nel mondo digitale.

Tra questi, la considerazione di come si discuta da anni di questi temi, ma sempre all’interno di un mondo di adulti, spesso ignaro del nuovo profilo dei nativi digitali. Come ha ricordato Giovanni Ziccardi, associato di Filosofia del Diritto dell’Università degli Studi di Milano, evidenziando come le iniziative più belle ed efficaci su questi temi in questi ultimi anni siano arrivate proprio dai ragazzi. Gli adulti, infatti, fanno tavoli e parlano tra loro, ma i giovani sono sempre lasciati fuori dal dibattito. Ciò porta a uno scollamento col mondo e il pensiero degli adulti, che lascia i minori completamente soli nel digitale. Ziccardi ha poi portato l’attenzione sulla insufficiente attenzione alle vittime, includendo tra loro anche gli aggressori: non ci si occupa infatti abbastanza di come affrontare e risolvere l’aggressività del bullo e degli hater con programmi specifici. I problemi tecnologici sono dunque importanti, ma non dobbiamo rischiare che offuschino i problemi alla fonte, che hanno creato questo scollamento tra generazioni.

Come ha ricordato Giuseppe Riva, ordinario di Psicologia generale dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, esperto di neuroscienze, dopo la pandemia oggi i giovani sono sempre più online, ma ciò ha comportato una riduzione della qualità della loro esperienza. Questo tempo trascorso online in contatto con i loro simili non produce infatti gli effetti positivi delle relazioni tradizionali e i giovani finiscono per sentirsi sempre più soli. Come mai? Perché, come provato dagli studi scientifici, comunità fisica e online non sono la stessa cosa: vi sono ad esempio dei processi cognitivi, che online non si attivano e che spiegano anche come mai sia più facile compiere atti di bullismo online anziché nel mondo reale: online, infatti, non vedo la sofferenza della mia vittima e non sono in grado di connettersi emotivamente con l'altro.