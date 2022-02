È l'ora di un “piano d’emergenza” per la sanità ordinaria

Malattie rare: vicino alla meta il testo unico, ma restano tanti fronti aperti Approvato all’unanimità in Commissione Igiene e Sanità del Senato il Testo Unico sulle Malattie Rare. Un passo avanti per i 2 milioni di malati rari in Italia. Nasce il Comitato nazionale per le malattie rare. Scopinaro: «Per la prima volta allo stesso tavolo decisionale siederanno tutti gli interlocutori. Questo potrebbe aiutare a risolvere le questioni a livello sistemico»