Migranti, le nuove rotte portano in Salento

«Abbiamo conosciuto moltissime persone provenienti dalle zone di guerra e di crisi del medio e lontano Oriente. Tante sono le storie da raccontare, che ci ricordano ogni volta che le persone non sono numeri ma esseri umani con il loro fardello di dolore, di speranze, di bisogni e di aspettative. Quando arrivano» dice don Lucio «abbiamo solo poche ore per conoscere chi sono, per farci raccontare bene la loro vita, ma in tanti ci spiegano di aver camminato per migliaia di chilometri, di aver subito efferate violenze, di aver pagato tra i 5mila ed i 9mila dollari per viaggiare sulle imbarcazioni. Qualcuno di loro ha cercato più di una volta di arrivare in Italia ma è stato preso ed ha dovuto ricominciare tutto da capo, ripagando i soldi per il viaggio». In base ai racconti che hanno ascoltato dai migranti, i siriani versano tra i 5.000 e gli 8.000 dollari, i curdi (iraniani, iracheni) sui 10.000 dollari, i persiani, gli afghani e i bengalesi sui 15.000 dollari.

«Un profugo vive meglio in Turchia che in Grecia» racconta Razan, una donna siriana. «Ho provato dieci volte a passare il confine greco, ogni volta ha pagato 1000 dollari, e sono stata respinta con violenza. Alla fine ha deciso di prendere il mare, nonostante ne fossi terrorizzata, e sono riuscita a raggiungere Leuca pagando il viaggio 5000 dollari». Ogni approdo è un misto di emozioni e sensazioni. Don Lucio lo legge negli occhi di chi scende dalle navi, di chi tocca il suolo italiano per la prima volta, consapevole che la parte pericolosa del viaggio è terminata. «Nei loro occhi vedo la speranza di potersi costruire un futuro in Italia. Quando arrivano la prima cosa che fanno è quella di telefonare ai parenti rimasti nei loro Paesi per tranquillizzarli, per dire che ce l’hanno fatta. Una volta abbiamo assistito un gruppo di persone che ci ha raccontato di aver bevuto l’acqua di mare, dopo essere state lasciate alla deriva dagli scafisti col rischio disidratazione. Una volta arrivati a terra, tutti baciavano il suolo, pregavano, ringraziavano, piangevano».

Una volta completate le operazioni di sbarco, di solito il gruppo viene trasferito con gli autobus ad Otranto o presso la Masseria Ghermi di Lecce. E’ in questi luoghi che inizia la nuova parte del loro percorso di inclusione, probabilmente difficile e complicato quasi come il viaggio. «Qui in Italia – riflette don Lucio – non sempre riusciamo a dare le giuste possibilità a questi ragazzi. Eppure, siamo un popolo che sta invecchiando, che potrebbe avere un gran bisogno di queste persone. Molti hanno competenze professionali importanti e con una buona alfabetizzazione e processi di integrazione relati, diventerebbero risorse utili per il nostro Paese». Intanto, le unità di controllo delle acque territoriali in questi ultimi anni hanno intercettato più facilmente i natanti, e questo ha ridotto i rischi evitando le “tragedie del mare” come quelle degli anni passati. Lo sanno bene don Lucio e gli altri volontari che ricordano e tengono il loro sguardo puntato sulla stele alla Madonna, eretta lo scorso anno per commemorare la morte di una giovane donna somala, ritrovata morta sugli scogli località marina l’11 gennaio 2016.

Foto di Valentina D'Amico