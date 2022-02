Contrecourant, un documentario a puntate per raccontare l’Africa che “resta”

Quattro storie di resilienza, quattro giovani che hanno deciso di restare in Mali e Senegal nonostante le difficoltà per portare avanti un progetto di vita nei loro paesi nativi. Contrecourant è un documentario in più puntate girato da Andrea de Georgio, giornalista ed esperto di Africa Occidentale, e Michele Cattani, foto e video reporter, nel 2021 tra Bamako e Dakar. La serie di documentari è stata finanziata dall’ONG Engim Internazionale, grazie ai fondi dell’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo (AICS), sede di Dakar, nell'ambito del progetto "GOT - Générer des Opportunités de Travail sur la route Guinée Bissau - Sénégal - Mali" (ENGIM/REG/11659/3).