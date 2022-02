La salute digitale ha bisogno di evangelist

Una delle parole più ricorrenti, nello speciale vocabolario della pandemia, è senza dubbio “digitalizzazione”.

Gli italiani hanno infatti cominciato a capire che il futuro della loro salute passa necessariamente da questa modalità di approccio e di erogazione servizi. Un futuro che avrà bisogno di nuovi professionisti.

Un domani in digitale che abbraccia le cose relativamente più semplici, come le televisite e la disponibilità di un fascicolo elettronico, ma anche i grandi scenari della medicina predittiva, che potrebbe rendere la prevenzione una realtà concreta e non semplicemente uno slogan. Una prospettiva, quella della e-Health, come la si definisce nel mondo, che sarà guidata anche dallo sviluppo del Piano nazionale ripresa e resilienza – PNRR, con i suoi obiettivi e le sue scadenze. Uno scenario che, giocoforza, lancerà alcune professioni, ne rilancerà altre o inventerà del tutto nuovi mestieri.

Ne abbiamo parlato con Fidelia Cascini, ricercatrice e docente di Igiene e Sanità Pubblica Pubblica dell’Università Cattolica di Roma.

Cascini, esperta di sanità digitale, risk management e responsabilità sanitaria, collaboratrice di Walter Ricciardi, che ha svolto e diretto progetti internazionali per la Commissione Europea, è digital health expert del Ministero della Salute.

Professoressa, il Covid ha accelerato un processo, quello della digitalizzazione, che procedeva lentamente.

La pandemia ha certamente determinato un’accelerazione. Pensiamo alla telemedicina che, in certi momenti di quarantena, in cui l’accesso agli ospedali era difficoltoso, è stato il modo per rispondere alla domanda di salute di molti, e ricordiamo il diffondersi di app per l’accesso ai servizi e all’erogazione degli stessi. Ora poi, con il varo del PNRR, ci sono grandi opportunità ma anche vincoli legati a questa azione.

Opportunità perché ci sono risorse ingenti e vincoli per criteri di spesa e tempistiche.

Solo sulla telemedicina ci sono 1,5 miliardi da investire in progetti regionali entro il 2023 per potenziare l’assistenza sanitaria sul territorio. Inoltre, dobbiamo immaginare un grande cambiamento, non solo nella erogazione dei servizi ma anche per la disponibilità di strumenti teoricamente più semplici, come il fascicolo sanitario elettronico, che dovrebbe contenere le informazioni sulla salute di ognuno di noi. Può essere preso ad esempio per capire il cuore della questione.

Vale a dire?

È stato adottato in tutte le regioni, seppure in tempi diversi e quattro di esse si avvalgono del supporto di strutture centrali in sussidiarietà. Purtroppo però di fatto non è utilizzato pienamente dagli operatori, che hanno bisogno di una strumentazione tecnologica minima per accedervi ma soprattutto, così com’è ancora strutturato, è solo un grande serbatoio di documenti, un grande archivio: bisognerà trasformarlo utilizzando metadati interoperabili, per favorire lo scambio e la gestione di informazioni per finalità clinico-assistenziali, e anche per usi secondari come la ricerca.