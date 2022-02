C’è un “filo prezioso” che dal 1964 unisce le persone sordocieche al mondo esterno: è quello tessuto dalla Lega del Filo d’Oro, che con i suoi operatori e i suoi volontari ogni giorno è accanto alle persone con sordocecità e pluriminorazione psicosensoriale per condurle oltre il buio e il silenzio e promuovere il loro percorso verso la maggiore autonomia possibile. Per legarsi alle vite di queste persone e far sì che quel filo che le unisce al mondo continui ad essere forte, i lasciti solidali sono una bellissima opportunità. Nel lascito solidale infatti trovano una risposta concreta la volontà di dare un contributo per cambiare in meglio un pezzetto di mondo e il desiderio di lasciare traccia di sé. È un modo per esserci, per sempre.

Mai come in questi due anni la Lega del Filo d’Oro ha ricevuto tante richieste di informazioni in merito, anche grazie all’appello di Renzo Arbore che, nella campagna di sensibilizzazione, presenta il lascito come “la più bella delle opportunità”: «Ora posso legare per sempre la mia vita alla loro», dice riferendosi ai tanti bambini sordociechi incontrati alla “Lega”, «regalando loro anni d’oro». La campagna di sensibilizzazione sui lasciti testamentari “Tra la tua vita e la loro c’è un filo sottile”, che vede come protagonista Renzo Arbore, storico amico e testimonial dell’Ente, torna in questi giorni in tv, in radio e sui social. I lasciti testamentari rappresentano una delle principali forme di sostegno per la Fondazione: grazie ad essi ha potuto potenziare lo sviluppo dei servizi in favore dei propri ospiti, assicurando sempre un elevato standard qualitativo grazie alla professionalità dei suoi collaboratori e alla continua implementazione delle strutture. Dall’inizio degli anni Novanta ad oggi i lasciti sono in continua crescita e tutti sono importanti: quelli di poche centinaia di euro come quelli di entità maggiori.