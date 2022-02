I diritti umani degli studenti con disabilità

Parte oggi il percorso formativo per la scuola sui diritti umani degli studenti con disabilità: è la prima iniziativa formativa coordinata da Anffas Nazionale all’interno del progetto "Inclusi - Dalla scuola alla vita. Andata e Ritorno - percorsi di sostegno all’inclusione sociale dei ragazzi con disabilità" selezionato dall’impresa sociale “Con i Bambini” nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile. Il progetto è promosso dal consorzio trentino Consolida, conta 52 partner attivi in cinque regioni (Trentino-Alto Adige, Lombardia, Marche, Campania, Lazio) e mira a comporre una visione unitaria, dentro la scuola, sulla disabilità.

Anffas Nazionale coordina l'Azione 9 del progetto, dal titolo “Verso i diritti umani: autodeterminazione, sostegni ai processi decisionali, autorappresentanza” con l’obiettivo di attivare percorsi di sostegno ai processi decisionali - così come previsto dall’art. 12 della Convenzione Onu sui Diritti delle Persone con Disabilità (CRPD) - all’autodeterminazione, alla partecipazione attiva e alla autorappresentanza degli alunni e studenti con disabilità, specie intellettive e del neurosviluppo, grazie all’acquisizione e diffusione di metodi alternativi di comunicazione (es. CAA - Comunicazione Alternativa Aumentata e ETR - Easy To Read o, in italiano, “linguaggio facile da leggere”), di metodologie innovative e pratiche e l’utilizzo di strumenti tecnologici accessibili.

Il percorso che parte oggi formerà il personale scolastico e gli operatori del sistema di presa in carico sulle modalità con le quali garantire alle alunne ed agli alunni ed alle studentesse e studenti con disabilità di poter al meglio esercitare il proprio diritto all’autodeterminazione ed all’auto-rappresentanza. In due distinte edizioni verrà coinvolto sia il personale degli Istituti scolastici e i partner aderenti al progetto Inclusi, sia tutti coloro che, pur non coinvolti nel progetto, desiderano comunque prendere parte al percorso. Ai momenti formativi, dedicati ai docenti ed operatori, che si terranno da febbraio a maggio 2022, farà poi seguito un analogo percorso di formazione, accompagnamento e supporto dedicato ai genitori e familiari.

Verrà realizzato anche un apposito kit di lavoro (guide/dispense, pillole formative a distanza, raccolte di risorse disponibili, realizzati sia in modalità cartacee che e-book) rivolto ad insegnanti ed operatori, familiari ed alunni con e senza disabilità. Per maggiori informazioni sui contenuti è possibile consultare la sezione dedicata sul sito (http://www.anffas.net/it/progetti-e-campagne/inclusi-dallascuola-alla-vita/). Il progetto Inclusi - Dalla scuola alla vita. Andata e Ritorno - è inoltre raccontato attraverso il blog dedicato sul sito percorsiconibambini.it e sulla pagina Facebook qui disponibile.