I vini pugliesi “liberati” dalla mafia

Ma è l’intera produzione di vini a raccontare e far conoscere le storie di chi è caduto per mano della criminalità per non esseri piegato ai ricatti, alle corruzioni, alle intimidazioni. Il vino “Renata Forte”, per esempio, porta il nome dell’assessora al Comune di Nardò assassinata nel 1984 per aver cercato di difendere la sua terra. “Antò”, invece, è un Primitivo dedicato Antonio Montinaro, Caposcorta del giudice Giovanni Falcone morto nel 1992 nella strage di Capaci. E ancora: “Alberelli della Santa” conserva il sorriso dei giovani Michele Fazio e Gaetano Marchitelli, ragazzi baresi uccisi innocenti per mano mafiosa. A seconda della tipologia del vino prodotto per ogni prodotto viene individuato il canale di vendita più giusto.