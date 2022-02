Il Terzo settore è il Capitale Sociale della Puglia

Interventi per minori sottoposti a provvedimenti penali



La promozione dell’avviso “PugliaCapitaleSociale 3.0” è anche un’occasione per l’assessorato per parlare delle altre iniziative che si stanno mettendo in campo in materia di welfare. Come il protocollo d’intesa sottoscritto tra la Regione Puglia e il Centro per la Giustizia Minorile per la Puglia e la Basilicata per la realizzazione d’interventi di inclusione sociale attiva rivolti a minori e giovani in età da lavoro, sottoposti a provvedimenti penali dell’Autorità Giudiziaria Minorile. «Il Protocollo vuole favorire nuove opportunità di crescita nei giovani a rischio di emarginazione sociale, culturale e formativa, attraverso la presa in carico integrata della persona» ha evidenziato l’assessora Barone. «Saranno attuati progetti personalizzati di inclusione sociale attiva che contribuiscano al potenziamento delle capacità dei ragazzi in situazioni di marginalità e discriminazione sociale, in modo da aumentare le possibilità di trovare occupazione». I destinatari del Protocollo, dunque, sono i giovani che abbiano assolto l’obbligo scolastico, di età non superiore ai 25 anni, sottoposti a provvedimenti penali dell’Autorità Giudiziaria Minorile e che siano stati individuati dal CGM Puglia come destinatari, a seguito di valutazione multidimensionale del bisogno. Tra le iniziative previste ci sono tirocini, corsi di formazione, laboratori per il rafforzamento delle competenze nella ricerca attiva di un lavoro. «La disoccupazione e la marginalizzazione sono terreno fertile per la criminalità organizzata: per contrastarla è necessario che i ragazzi capiscano che ci sono alternative e vengano accompagnati in percorsi che facilitino il loro ingresso nel mercato del lavoro». I giovani che aderiranno al progetto riceveranno un’indennità economica, con l’intenzione di replicare il modello ReD (Reddito di Dignità della Regione Puglia)