Pnrr, ecco tutti gli errori e i possibili fallimenti

L’attuazione del PNNR sta entrando in una fase cruciale, quasi “ansiogena” per tutti gli attori in campo e soprattutto per il Governo e le sue articolazioni ministeriali che entro metà anno dovranno rendicontare all’UE lo stato dell’arte degli obiettivi programmati circa le spese effettivamente impegnate e le riforme approvate in questo primo anno. Come è noto il mancato o parziale conseguimento degli stessi comincerà a produrre decurtazioni sulle successive tranche di finanziamento. Offro qualche spunto di riflessione a questo punto dell’attuazione con la sconfortante considerazione che il pericolo di una eccessiva centralizzazione delle procedure e dei soggetti attuatori comincia a mostrare i limiti che avevamo paventato.

Il fallimento della logica top down

Partiamo dalla logica dei bandi su base Ministeriale/nazionale o l’attribuzione diretta di ingenti risorse a società pubbliche (o controllate), soprattutto in materia di infrastrutture ed investimenti. Mi chiedo se non è possibile che per alcuni assi d'intervento ci sia una "Regionalizzazione" delle attribuzioni finanziarie, dentro una cornice dei principi inderogabili previsti dal PNRR, ma che possono trovare declinazioni diverse nei sistemi regionali a seconda degli assetti istituzionali programmatici e organizzativi degli stessi (vale per sociale, salute, coesione sociale, ambiente ecc). Le Regioni poi emettono bandi o attribuiscono direttamente risorse a sistemi territoriali già deputati a realizzare ordinariamente obiettivi coerenti, coordinati da cabine regia regionali, con la partecipazione degli enti locali e dei portatori qualificati di interessi.

Pensare infatti che provvedimenti di Direttori generali dei Ministeri pianifichino bandi in certe materie, unici dal Trentino alla Sicilia azzeccando i bisogni (sulla base di dati statistici ...), tanto più in assenza di una compartecipazione reale ai processi di definizione dei principi base degli Enti locali e dei soggetti del territorio (che ci sembra capire poca voce hanno nella cabina di regia presso Presidenza Consiglio Ministri e aleatorio il ruolo del Tavolo del partenariato) è una metodologia che si presta a distorsioni.

Dare un ruolo ai soggetti privati e non profit

Secondo tema: allargare la partecipazione diretta ai bandi ed ai finanziamenti anche ai soggetti privati, non profit in particolare. Qui non si tratta tanto di aprire una discussione ideologica sulla partecipazione, sussidiarietà, coprogrammazione, ma fermo restando che alcuni di questi principi sono entrati in Costituzione, rafforzati in Sentenze Corte costituzionale e in leggi fondamentali (penso a quella sulla riforma del Terzo settore del 2017) prendere atto che possono essere alleati preziosi per spendere in tempi coerenti le risorse, fermo restando il ruolo di referenza, garanzia e programmazione degli Enti pubblici. Avvicinare i bandi ai territori significa favorire a secondo delle differenze territoriali questi processi di "buona spesa" delle risorse del PNRR (e non vale solo nel sociale, educativo, ma penso all’ ambiente, alle economie sociali di comunità, ecc …). Pensare che solo la filiera del pubblico riuscirà a spendere le ingenti risorse è una chimera ed è figlia dell’equivoco che le risorse più che alle comunità vanno alle Istituzioni, sottovalutando peraltro che i soggetti del terzo settore sono storicamente moltiplicatori di “energie territoriali, economiche, relazionali, partecipative.