Beni confiscati, il Terzo settore è indispensabile

Per questo è stato un errore, nel recente bando legato al Pnrr prevedere ancora un intervento destinato solo agli Enti locali e per sostenere solo le spese di ristrutturazione, senza posto per il Terzo settore, senza traccia sussidiaria, né di co-progettazione né di amministrazione condivisa. Un errore riconosciuto a metà, che ha portato l’Agenzia per la Coesione territoriale per la valorizzazione dei beni confiscati alle mafie a pubblicare delle note di precisazione, affermando che gli Enti proponenti potranno presentare proposte che coinvolgano, sin da questa fase, Enti del Terzo settore e le Associazioni (ex art. 48, comma 3, lettera c del Codice Antimafia) e che tali proposte riceveranno un punteggio specifico se confermato dalla necessaria documentazione a supporto.

«Questo Bando è stata una occasione persa da due punti di vista», ha annotato il Gruppo di lavoro permanente sul tema dei beni confiscati alle mafie di Fondazione Con il Sud. «Dal punto di vista della opportunità di considerare la valorizzazione dei beni confiscati come vera e propria leva di sviluppo economico dei territori e dal punto di vista della opportunità di superare finalmente quella cultura politica che vede il Terzo settore non come un attore di sviluppo ma come un soggetto “residuale” nel quale far convergere due debolezze: le incapacità del pubblico e le non convenienze del privato».

Per leggere l’inchiesta, le storie di successo e le testimonianze, clicca qui e scarica gratuitamente il volume “Beni confiscati. 25 anni dopo, una sfida ancora da vincere”, con i contributi di Carlo Borgomeo, don Luigi Ciotti, Bruno Corda, Nando Dalla Chiesa, Sebastiano Ardita, Tina Martinez Montinaro e Ugo Bressanello.