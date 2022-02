Giovani, startup e terzo settore: com’è andato il Social Innovation Campus 2022

La collaborazione è a chiave, per la Ministra Stefani

«L’approccio concreto, aperto e partecipativo all’innovazione sociale fa del Social Innovation Campus un appuntamento unico nel suo genere in Italia – afferma Massimo Minelli, Presidente di Fondazione Triulza - come dimostra l’ampia, diversificata e corale partecipazione. Al centro i giovani cui diamo strumenti e spazi per proporre delle soluzioni per le comunità del futuro, supportati e stimolati dal confronto con tecnici e persone di altissimo profilo. Infine i due Contest Social Tech ci permettono di conoscere cooperative e startup sociali che vogliono rafforzare processi di innovazione per valorizzare l’impatto e diventare modelli anche in MIND»

All’evento di chiusura e premiazione del Contest del Social Campus 2022, ha partecipato la Ministra per le disabilità Erika Stefani chi ha spiegato che «occorre una vera collaborazione tra le istituzioni, il terzo settore e le imprese, così come le tante le startup e cooperative che hanno partecipato ai due Contest Social Tech, per costruire veramente nuove comunità coese e sostenibili. La progettazione degli spazi sociali, dei cicli di produzione e dell’organizzazione del lavoro deve essere di default anche inclusiva, superando quindi la logica antiquata dell’ “adattamento a posteriori», ha aggiunto la Ministra , come se le persone con disabilità fossero una parte “in più” della società e non parte integrante. «Quindi tutti i vari progetti di inclusione, tradotti poi nel concreto in iniziative come la vostra, che vedono tra l’altro i giovani come protagonisti, sono conquiste. Conquiste che vanno giustamente celebrate e considerate best practices», ha aggiunto Stefani.