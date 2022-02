C'è un piccolo principe a montare la doccia

Dalle cooperative sociali il welfare per il 12% degli italiani Mezzo milione di occupati, oltre metà donne, 16 mld il fatturato aggregato. Stefano Granata, presidente di Confcooperative Federsolidarietà: «Migliorare la spesa: su 508 miliardi per il welfare solo 10 vanno alle spese sociali territoriali». Eleonora Vanni, presidente du Legacoopsociali: «Il nostro know how per realizzare progetti innovativi e necessari su welfare e digitalizzazione»