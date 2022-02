Qui Leopoli, studiamo Dante contro i carri armati

Opportunità che, in questo momento, non è propro così facile offrire. Direttore Vasylko, che tipo di messaggio sta passando su quanto é in corso nel Paese?

«Tanti pensano che a volere la guerra sia il governo e non il popolo. Ovviamente nessuno la vuole, ma se dovremo difenderci lo faremo, siamo pronti. Noi nasciamo come paese agricolo abituato a lavorare quindi non ci spaventa nulla, ma questi giochi non li conosciamo; e comunque non ci interessano. Io, poi, non sono un politico, dico solo che siamo un paese di pace che ama instaurare collaborazioni. Ne abbiamo di bellissime con l’Italia. Poco più della metà dei nostri cittadini vorrebbe entrare ufficialmente in Europa. La nostra è sicuramente una mentalità europea e la nostra gioventù è molto avanzata perché si confronta, per esempio, con programmi come l’Erasmus in Polonia, dalla cui frontiera ci separano solo 40 km. Per noi ucraini è molto importante spiegare al popolo europeo che ci sentiamo Europei dentro. La Comunità Europa non si sa cosa diventerà domani, ma per noi è importante che la nostra Costituzione indichi la direzione verso l’Europa, la Nato. Questo non vuol dire che ne faremo parte l’anno prossimo perché dobbiamo fare ancora di strada. Quando saremo pronti faremo la richiesta ufficiale, ma solo Dio sa cosa succederà in Europa tra qualche anno».

La sua Università crede nelle relazioni, nelle connessioni. E lo fa portando con sé una storia importante essendo uno dei più antichi atenei dell’Ucraina.

«Ha 280 anni circa di vita e oggi ha 14 istituti e 101 dipartimenti, dove circa 39mila studenti si specializzano in numerose discipline. Siamo, però, principalmente un Politecnico. Io insegno italiano e rappresento la nostra università come direttore del Centro Italiano "Leonardo da Vinci", favorendo la collaborazione tra Italia e Ucraina. Leopoli è un centro culturale in assoluto per studenti. Rapporti tessuti anche con le associazioni di altri Paesi, ma per ora siamo fermi sia a causa del Covid sia per il pericolo della guerra. Capiamo che i nostri partner possano avere paura».

Creare rapporti che coinvolgono culture e identità diverse non è quasi mai facile. “Mediter”, per esempio, è una rete euro araba che lavora con l’Università di Leopoli e il presidente, Victor Matteucci, è un interlocutore importante per il professore Vasylko

«La parte occidentale dell’Ucraina, quindi Leopoli, ha una vocazione europea storica. Noi collaboriamo con l’Università da anni, anche perché c’è una grande vocazione dei giovani a partecipare a scambi e programmi di cooperazione internazionale. Ho, per esempio, incontrato anche diverse imprenditrici ucraine all’ambasciata ucraina a Roma, con la quali si è instaurato un rapporto molto forte. Non so se sia la stessa cosa per Kiev, ma Leopoli va in questa direzione. Le donne in Ucraina hanno ruoli di leadership sia a livello privato imprenditoriale sia come management universitario, ma perché la base culturale è molto elevata. Parliamo di un paese strategico dal punto di vista economico, ma anche culturale e intellettuale, molto avanzato sul piano dei diritti, dell’ emancipazione delle donne e dell’uguaglianza di genere. Una composizione sociale molto interessante».

Kiev e Leopoli, professore Vasylko, due realtà che riescono a incontrarsi dal punto di vista culturale?

«Direi che non c’è tanta differenza culturale tra di loro. Kiev, come Roma, è un centro nel quale si riuniscono tutte le culture ucraine. La maggioranza viene proprio dalla nostra regione. Geograficamente e politicamente è suddivisa come l’Italia. La nostra città è stata sotto regime sovietico per 70 anni. Leopoli è stato il centro di fuoco della rivoluzione di identità con Viktor Yanukovic. Rivoluzione che si è svolta a Kiev, il cui popolo ci ha sostenuto, dimostrando di essere dalla nostra parte».

Professore, lei parla di scambi e relazioni. In questo momento ce ne sono di specifici?

«Intanto c’è sempre tanta richiesta di conoscere la storia dell’Italia. Stiamo collaborando strettamente con l’ambasciata italiana in Ucraina e anche con l’Istituto di cultura italiana. Proprio due giorni fa ho preso parte a un forum internazionale tenuto a Kiev, al quale è stata invitata la nostra università, per un progetto su Dante Alighieri al quale partecipa il nostro centro. Tra due settimane si svolgerà a Kiev una mostra alla quale parteciperanno artisti italiani che rappresenteranno e racconteranno Dante. L’abbiamo presentata insieme al direttore dell’Istituto di cultura italiana e al vice ambasciatore della Repubblica Italiana in Ucraina, decidendo che tra due mesi l’ospiterà anche la nostra università, qui a Leopoli. Il momento finale prevediamo che sarà a Roma. Tra i tanti progetti in cantiere ne abbiamo uno con la "Sydonia Production" di Luca Trovellesi che vuole creare un centro cinematografico proprio a Leopoli. Non dimentichiamo, però, anche gli ottimi rapporti con il Vaticano, in modo specifico con monsignor Jean-Marie Gervais, presidente dell’associazione culturale “Tota Pulchra”, con il quale collaboreremo per iniziative di carattere prettamente culturale».

Il fatto che le lezioni in questo momento si svolgano a distanza tiene la situazione sotto controllo. Ma la paura, vice-rettrice. quanto appartiene alle vostre giornate? Come le scandisce?

«Certamente abbiamo paura. Siamo preoccupati, ma anche abituati. Mio figlio abita a Kiev e anche lui, nonostante non abbia grandi paure, ha la macchina con il pieno di benzina già fatto, pronto per scappare. Fortunatamente Leopoli si trova lontano dall'epicentro di fuoco, quindi molti guardano a noi come luogo in cui trovare una sorta di riparo. Pensate che gli affitti sono già aumentati più del doppio. Le ambasciate americana e australiana si sono anche trasferite qui da Kiev».