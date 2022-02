Ecco i 99 centri in cui si cura la dipendenza da internet

Sono 99 in Italia i servizi che si occupano dei disturbi internet correlati, con un’équipe che conta complessivamente 347 professionisti. A mettere insieme la prima mappa dei servizi che si occupano di dipendenza da internet è l’Istituto Superiore di Sanità, con il suo Centro Nazionale Dipendenze e Doping nell’ambito del progetto CCM Rete senza fili: tante connessioni possibili. La mappatura è geolocalizzata e interattiva e permette di individuare velocemente i servizi nell’ottica di facilitare l’accesso alle risorse territoriali, agevolando e riducendo i tempi d’incontro fra domanda dell’utente e risposta dei servizi. L’Istituto Superiore di Sanità inoltre metterà a disposizione tutti i Telefoni Verdi sulle dipendenze (fumo, alcol, droga, doping, gioco d’azzardo) al fine di intercettare anche i disturbi legati alla dipendenza da internet.

Dei 99 servizi, 83 sono afferenti al Servizio Sanitario Nazionale e 16 al privato sociale. L’offerta non è omogenea sul territorio nazionale: la Lombardia, con 38 centri, stacca tutte le altre regioni. Seguono la Liguria con 13 unità di offerta, le Marche con 12, Toscana e Veneto con 6. Non sono giunti dati dalle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Friuli Venezia Giulia e Molise. I servizi che si occupano di 15-17enni sono 80, mentre quelli che prendono in carico ragazzini sotto i 14 anni sono 37. Ottantotto i centri in cui i maggiorenni trovano aiuto. C'è una guida in pdf e una piattaforma interrogabile, in cui anche gli operatori possono censirsi per aggiornare il quadro.

«La dipendenza da internet è oggetto di un’attenzione crescente da parte degli esperti: riguarda un super investimento delle attività online, che occupa gran parte del tempo della giornata, accompagnandosi a incapacità di controllo, alterazioni dell’umore, progressivo abbandono dei compiti e degli interessi precedenti e, talvolta, a fenomeni di ritiro dalla vita sociale. Oltre a suggerire l’importanza di un precoce intervento educativo dello strumento digitale, i clinici rivolgono il loro interesse a comprendere le difficoltà personali e relazionali che si celano dietro tali manifestazioni, in modo tale da aumentare la consapevolezza del soggetto e a favorire soluzioni più adattive e creative», dice l'ISS.

I percorsi di trattamento offerti sono caratterizzati prevalentemente da un approccio multimodale integrato che vede nell’intervento di sostegno psicologico al paziente (93%) l’intervento maggiormente proposto, a seguire la psicoterapia individuale (91%) e l’intervento di sostegno psicologico ai familiari (82%), l’intervento psicoeducativo individuale (73%) e la psicoterapia familiare (66%).

Le risorse territoriali si avvalgono di diverse figure professionali che offrono trattamenti integrati. I professionisti che compongono l’équipe sono 347 e sono soprattutto psicoterapeuti (29%), assistenti sociali ed educatori professionali (entrambi 16%), medici specialisti in psichiatria o neuropsichiatria (15%) e a seguire psicologi clinici, infermieri professionali, medici specialisti in neuropsichiatria infantile. I volontari sono l’1%.

Il privato sociale è attivo nel settore in Liguria a Sanremo con il Centro Di Solidarietà L’Ancora, aperto nel 2019 e dal 2013 a La Spezia con il consorzio coop. sociali Cometa. A Bolzano l’associazione Hands Onlus ha attivato due ambulatori nel 2020, di cui uno dedicato a 0-14enni e 15-17enni.

In Lombardia la Fondazione Angelo Custode ha avviato la sua attività nel 2020 a Trescore Balneario (BG) nel Consultorio Familiare Zelinda mentre nel 2021 a Brescia è partita la Fondazione Poliambulanza con il Consultorio Cidaf Poliambulanza Travagliato. Sempre a Brescia città c’è lo Spazio Off che prende in carico anche minori, gestito dalla Comunità Fraternità S.C.S. Onlus mentre a Pontevico (BS) c’è il Centro Diurno Eureka di Il Gabbiano Società Cooperativa Onlus. A Concesio (BS) ci sono Gli Acrobati, una Onlus che dal 2012 prende in carico anche 15-17enni. Nel milanese a Corbetta dal 2020 è attiva la Comunità Cà Nostra, una comunità pedagogica riabilitativa della Associazione Fides mentre a Pavia ci sono Il Dosso Verde, centro di Riabilitazione Neuropsichiatrica e di Psicoterapia dell’età evolutiva delle Suore di Maria Consolatrice (0-14 e 15-17 le età prese in carico) e Centro Clinico Minerva S.R.L (0-14; 15-17; 18+).

Nelle Marche la cooperativa sociale Polo 9 gestisce a Senigallia dal 2012 un servizio che si occupa di 15-17enni e a Pesaro propone un gruppo terapeutico dal 2014 per maggiorenni. A San Benedetto del Tronto AMA Aquilone dal 2018 ha uno sportello di ascolto e fornisce consulenza su Gap e Dipendenze Digitali.

