Le idee di impresa sostenibile vincitrici dell’International Proximity Project del Centro Italia

La nuova economia è giovane

Al centro della due giorni i giovani, quelli che sognano di prendersi cura delle fragilità del proprio territorio e di chi ci vive. Quelli che ogni giorno cercano di trasformare in una realtà concreta le loro idee di impresa sostenibile. E che oggi, grazie anche al supporto dei mentor di Next – Nuova Economia per Tutti, gettano le fondamenta per costruire il domani. Quello da cui non è più necessario fuggire, quello tangibile nei fatti, nelle azioni.

Dieci i gruppi partecipanti, quattro, provenienti da Lucca, Puglia, Bologna e Pescara, quelli premiati con 10 mila euro e un supporto nella fase di progettazione per mettere in campo le loro idee. Un trampolino di lancio che porterà alla nascita di nuovi Hub di Prossimità. Spazi pronti ad accogliere e guidare altre energie giovani, a fornire gli strumenti e le competenze, a non lasciare indietro nessuno. C'è il progetto Terra di Tutti (Lucca), presentato dal team Progetto Giallo, si pone come obiettivo quello di rispondere al problema ambientale riducendo gli scarti, sociale creando inclusione lavorativa dei soggetti fragili, territoriale contrastando la scomparsa dei mestieri artigianali.