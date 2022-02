La via della pace è il disarmo

«Nell’emergenza si può solo cercare di limitare i danni, non si può davvero costruire la pace, che è troppo preziosa e fragile per essere realizzata con urgenza. Le premesse per evitare la guerra vanno fatte crescere per tempo, ed è qui dove la politica continua a fallire». E anche «La via di uscita vera (se non si vuole essere alla mercé di autocrati e interessi dei complessi militari-industriali) è voltare le spalle al militarismo, rafforzando la cooperazione fra i popoli. Oggi la Resistenza si chiama Nonviolenza e la Liberazione ha il nome del Disarmo». Sono due dei post che ha pubblicato questa mattina Francesco Vignarca, coordinatore delle campagne della Rete Pace e Disarmo, una realtà nata nel settembre 2020 dall’unione fra la Rete della Pace (fondata nel 2014) e la Rete Italiana Disarmo (fondata nel 2004), che oggi riunisce una sessantina di organizzazioni.

Ieri pomeriggio la Rete Pace e Disarmo ha organizzato un incontro online per approfondire le cause della crisi in Ucraina e per tratteggiare possibili strade di intervento, a partire da proposte di neutralità attiva che il movimento della Pace chiede all'Italia e all'Europa (si può rivederlo qui). Oggi avete presentato delle proposte molto dettagliate a medio termine per intraprendere una strada di vera pace e riconciliazione, ovviamente dopo la cessazione immediata delle ostilità. E per il 26 avete chiamato a partecipare alla manifestazione di Roma. È la prova plastica che l’impegno per la pace ha tutte queste molteplici forme – l’analisi, la proposta, la presenza – al di là della provocazione di questi giorni su “che fine ha fatto il pacifismo”…

In queste settimane molti si erano mobilitati a livello territoriale e noi continuiamo a dire che occorre mobilitarsi nei territori. In queste ore la manifestazione di Roma ha preso le dimensioni di manifestazione nazionale. Non è una manifestazione convocata dalla Rete ma la cosa interessante è che è convocata sulle proposte della Rete, con una convergenza delle altre reti sulle proposte che abbiamo elaborato e sintetizzato in queste ore in un documento di analisi, di posizionamento e di proposta sulla situazione in Ucraina che va oltre l’emergenza, sottoscritto anche da realtà non aderenti alla Rete come Cgil, Cisl, Uil, il Forum del Terzo Settore, Oxfam e tanti altri. Saranno quelle le richieste e le proposte di tutti, sabato 26. È il riconoscimento di un lavoro collettivo del mondo della pace.