“Non uno di troppo”: la rete per salvare i cani randagi

Quando arriviamo all’aeroporto di Lamezia Terme c’è un sole tiepido ad accogliere me e Sara Turetta, presidente di Save the Dogs and other Animals. Giuliana Adamo ci aspetta all’uscita del terminal con la sua auto. Nei prossimi tre giorni attraverseremo insieme la Calabria, in particolare le province di Crotone e Cosenza, per conoscere meglio il progetto “Non uno di troppo”, che Save the Dogs sta portando avanti nel Sud Italia dal 2019 e di cui Adamo è la responsabile.

La mission dell’associazione è il contrasto al randagismo e la lotta al sovrappopolamento canino e felino, attraverso la sterilizzazione e l’iscrizione in anagrafe. Il primo programma è partito nel 2002 nel sudest della Romania, un Paese tristemente noto per il numero elevato di cani randagi. Qui, nel 2017, Save the Dogs ha inaugurato una clinica veterinaria apprezzata a livello internazionale per la sua efficienza e bellezza. «Dopo la Romania, abbiamo avviato un programma di sterilizzazione anche in Italia» spiega Turetta. «Siamo partiti tra le province di Napoli e Caserta, in Campania, la regione conta 20mila cani abbandonati. E poi, quest’anno, abbiamo ampliato il progetto alla Calabria. Il nostro compito è andare laddove c’è più bisogno. In pratica finanziamo sterilizzazioni e microchippatura di cani di proprietà e svolgiamo attività di sensibilizzazione con la popolazione locale e con gli amministratori pubblici, richiamandoli alle loro responsabilità».