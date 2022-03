Facile dire bulli e baby gang, ma come adulti dove siamo?

A Milano come alla Garbatella, ad Alessandria come a Cagliari: negli ultimi mesi le cronache ci hanno raccontato svariati episodi di ragazzini violenti, rapidamente sintetizzati con titoli che parlavano di bulle e di baby gang, altrettanto velocemente dimenticati. A unire i puntini delle cronache, però, emerge un quadro allarmante di ragazzi aggressivi e violenti, di una violenza diretta sia verso gli altri sia verso se stessi. Cristina Maggia è la presidente del tribunale dei minori di Brescia e presidente dell'Associazione italiana dei Magistrati per i minorenni e per la famiglia, la cui rivista trimestrale – Minori e giustizia – è appena uscita con un numero monografico dal significativo titolo “Ti odio! Interazioni malevole nella famiglia e nella collettività sociale”.

Presidente, che cosa sta succedendo?

Assistiamo a qualcosa che aveva già messo radici prima del Covid, poi la pandemia ha bloccato tutto e adesso i ragazzi sono esplosi, con un disagio psichico esponenziale, gravissimo, che si manifesta sia verso gli altri sia con atti di autolesionismo. Ci arrivano continuamente segnalazioni di tentato suicidio, di lesioni auto-provocate, una ragazzina ha cercato di uccidersi continuando a bere soltanto acqua… Questo disagio perché? Non dobbiamo banalizzare né criminalizzare, che sono le due cose che come adulti tendiamo a fare. Personalmente sono molto spaventata dall’abitudine di semplificare, etichettare, stimolare la pancia della gente e non la testa. Noi – tutti noi, cominciando da voi giornalisti – dovremmo portare le persone a riflettere sulle ragioni di questo disagio, non dire “è successa questa cosa, mettiamo i ragazzini all’indice e buttiamo la chiave”. Per certi versi è come se il mondo adulto non sapesse più tollerare la giovinezza, che è per sua stessa natura trasgressiva: chi non sta nella cornice è immediatamente vissuto con grande fastidio.

Quali ragioni vede lei?

Un tema riguarda la presenza di molti ragazzi di “seconda generazione”, nati qui o arrivati da piccoli, che si sentono interamente italiani, che parlano con accento bresciano o veneto, ma che non sono considerati italiani, che continuano ad aver bisogno del permesso di soggiorno. Questa non appartenenza è estremamente pericolosa e alla lunga provoca un rifugiarsi tra simili, enfatizzando grandi rabbie. Dobbiamo ovviamente distinguere tra le periferie di grandi città, dove esistono quartieri che non sono nemmeno più periferie, ma che sono abitati solo da una popolazione molto povera e in prevalenza immigrata, vicinissimi a quartieri abitati da persone che stanno economicamente bene. In una società dove conta soprattutto l’avere per esibire quello che si ha, non poter arrivare ad avere l’oggetto-simbolo di uno status può portare ad accumulare una rabbia terribile. Spesso sono ragazzi che appartengono a nuclei familiari fragili, che fanno fatica a interagire con le istituzioni, che le temono, che non sanno chiedere aiuto: questo significa essere soli. Capita che i figli di questi nuclei si confrontino con altri ragazzi dotati di tutto, oggetti, ma soprattutto opportunità – il tennis, il calcio, la palestra, la piscina… una famiglia adeguata. È nei confronti di costoro che si scatenano rabbie che vanno ben oltre la volontà di impossessarsi del telefonino del coetaneo: la logica è “ti voglio sfregiare perché tu sei tutto quello che io non riesco ad essere”. Qui dobbiamo interrogarci come adulti: che cosa è stato fatto per questi giovani? Prima c’era la scuola, il campetto, l’oratorio… con la pandemia si sono ritrovati a condividere con la famiglia, spesso assai numerosa, spazi vitali del tutto insufficienti, da qui una forte insofferenza. Hanno scarse prospettive di futuro, perché vedono i loro genitori che lavorano, lavorano, lavorano ma l’ascensore sociale non fa per loro. La possibilità di una ascesa sociale è un miraggio. L’unico simbolo di successo è il rapper che ce l’ha fatta contro tutti e tutto.

Che fare?

Non possiamo certo pensare di risolvere le cose con il solo processo penale. Occorre arrivare prima. E con “prima” intendo alle elementari. Con interventi in quei territori, dedicati a quei ragazzi. Quello che esiste è troppo poco. Dobbiamo giocarci questo momento di uscita dall’emergenza pandemica per cercare di offrire una dimensione positiva alla loro esuberanza.