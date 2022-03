Costa: «La politica riparta dall'ascolto dei volontari»

C’è la consapevolezza che non basta curare la malattia, c’è bisogno di curare la persona. Abbiamo davanti a noi una grande sfida e risorse da investire al meglio. Credo che momenti come questo di oggi siano estremamente preziosi per la politica: oggi più che mai c’è bisogno di una politica che riparta dall’ascolto e dal confronto, e che cerchi di avviare percorsi condivisi con chi ogni giorno tocca con mano le esigenze e i bisogni dei cittadini. Ciò che il Governo sta avviando è proprio un approccio di ascolto e condivisione, ripartendo dai territori e dalla consapevolezza del grande capitale che rappresenta il mondo del volontariato nel nostro Paese. Il Presidente Mattarella rappresenta un faro per tutti noi e certamente per la politica e per chi ha responsabilità decisionali. Lui di recente ha affermato che “il volontariato è una straordinaria energia civile che aiuta le comunità ad affrontare le sfide del tempo e le sue difficoltà, rinsalda i legami tra le persone, è vicino a chi si trova nel bisogno, riduce i divari sociali, promuove l’accoglienza e la sostenibilità”. Ecco, credo che in queste quattro righe ci sia tutta l’essenza del volontariato e l’importanza di sostenerlo. Condivido l’appello del Presidente Mattarella, quando dice che “le istituzioni – locali, nazionali, internazionali – hanno nei volontari e nelle loro associazioni alleati importanti nell’affrontare i cambiamenti che si rendono necessari per costruire una società migliore”. Questa è una responsabilità che ognuno di noi si deve sentire addosso. Ognuno col proprio compito e il proprio ruolo. Il Terzo settore esprime al meglio il concetto di sussidiarietà di cui tante volte si parla, anche se poi nelle decisioni non sempre viene rispettato.

*Sottosegretario al ministero della Salute

Tratto dall’intervento al convegno

ll volontariato che cambia la sanità. Il tempo della relazione è tempo di cura, (Bergamo, 19 febbraio 2022)

a cura di Luigi Alfonso